woensdag 26 april 2017

Ook in 2017 houden we de Tweakers Meet-ups, op 23 mei de tweede van dit jaar, op de Campus van de Universiteit Twente, met als thema 'ruimtevaart'. Op het programma staat onder meer een presentatie van het Delftse studententeam dat met zijn raket het Europese hoogterecord wil breken.

Ruimtevaart is een van de door jullie gekozen nieuwe onderwerpen in de cyclus van de Tweakers Meet-ups. We hebben ons best gedaan om leuke sprekers te zoeken en dat is gelukt. Van studenten die zelf raketten lanceren tot een wetenschapper die zich bezighoudt met het opruimen van de menselijke rotzooi in de ruimte. Een gevarieerd programma en natuurlijk een leuke social.

De sprekers

Bastiaan Bom is student aan de TU Delft, maar hij is ook de chief structures van DARE, Delft Aerospace Rocket Engineering. Dit studententeam is vastbesloten om met de Stratos III het hoogterecord weer naar Nederland te halen. Bastiaan neemt ons mee in de uitdagingen die hij en zijn team hadden bij het bouwen van een raket.

Daarna zoeken we het hogerop. Dr. Jesús Gil is guidance, navigation and control systems engineer bij ESA, het European Space Agency. Dat klinkt al spannend genoeg, maar het project waar Dr. Gil nu aan werkt, is een enorme uitdaging, die nog niet veel mensen kennen: het opruimen van afval in de ruimte. Elke lancering, elk object dat de ruimte ingaat, levert afval op. Die brokstukken vormen een gevaar voor andere satellieten. En voor ons aardlingen, want what goes up, must come down.

Social

Voor en na de presentaties hebben we flink wat virtual reality voor jullie klaarstaan, met als thema ruimtevaart. De Apollo 11 in vr, en een kijkje in het ISS, EVE en de Space Pirate-trainer. Natuurlijk hebben we ook onze Wii U bij ons voor een rondje Rainbow Road met Mario Kart.

Ik wil erbij zijn!

Kaartjes voor de Meet-up kosten 15 euro, inclusief twee consumpties. Bestellen kan op de actiepagina. Het is mogelijk om voorafgaand aan de Meet-up iets te eten op de locatie, waarbij je kunt kiezen uit verschillende gerechten. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 5 euro.