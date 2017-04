Door Paul Hulsebosch, woensdag 26 april 2017 19:00, 31 reacties • Feedback

Er zijn er maar weinig online shooters zo klassiek en zo hectisch als Quake III: Arena. Maar Q3A stamt alweer uit 1999 en hoewel het grafisch gezien de tand des tijds opvallend goed heeft doorstaan, wordt het weinig meer gespeeld. Ontwikkelaar id Software heeft diverse pogingen gedaan om het succes van Q3A te evenaren, maar dat is nooit helemaal gelukt.

Daar kan zomaar verandering in komen met Quake Champions, de nieuwe online multiplayer shooter van de heren uit Texas. Quake Champions heeft veel gemeen met zijn illustere voorganger. Veel van de klassieke levels keren terug in gemoderniseerde vorm en de speelbare personages uit de voorganger zijn ook nu de champions waarmee je het slagveld kunt betreden.

Wanneer Quake Champions verschijnt is niet bekend, maar voor het zover is wil uitgever Bethesda Softworks eerst eens goed testen hoe de game zich houdt in het wild. Dus volgt er later dit jaar een open bètatest. Wanneer die gehouden wordt, is niet ook nog niet bekend. Voordat het grote publiek de game mag testen, wil de uitgever de game eerst laten spelen door een select gezelschap.

En jij kunt van dat selecte gezelschap deel uitmaken. We geven keys weg waarmee je toegang krijgt tot de gesloten bètatest die id Software houdt. De test loopt nog tijdens de komende drie weekenden, steeds van donderdagmiddag tot zondagavond. Genoeg tijd dus om tientallen potjes Quake Champions te spelen en je skills flink op de proef te stellen.

Hoe kom je aan een key? Die verloten we onder de geïnteresseerden. Wil je in aanmerking komen? Kijk dan hier.

De bètatest van Quake Champions