Door Paul Hulsebosch, vrijdag 21 april 2017 10:09

Quake Champions krijgt Duel Mode, maakt een Russische vlogger bekend. In de nieuwe spelmodus nemen twee spelers het tegen elkaar op. De twee strijden op n map, maar kunnen beide drie Champions kiezen waarmee ze willen strijden.

Tijdens een bezoek van een team van het Russische YouTube-kanaal C-c-combo Breaker! aan ontwikkelaar id Software kreeg het team uitleg over de nieuwe Duel Mode, aan de hand van een demonstratiematch tussen twee voormalig Quake III: Arena-topspelers; John "ZeRo4" Hill en Adam "SyncError" Pyle. In Duel Mode kiezen beide spelers een map waarop het duel uitgevochten wordt. Daarop spelen ze een 'best of three rounds'. De spelers kiezen vervolgens beide drie Champions uit waarmee ze het strijdperk betreden.

Een speler kan niet dezelfde Champion twee keer in zijn team opnemen, maar beide spelers kunnen wel dezelfde Champions kiezen. Een ronde duurt totdat een van de spelers met alle drie zijn Champions gesneuveld is, of tot de tijdslimiet verstreken is. In dat laatste geval wint de speler die de meeste Champions over heeft. Hebben beide spelers evenveel Champions over, dan volgt sudden death. De speler die als eerste twee rondes weet te winnen, wint de match. De map waarop Hill en Pyle speelden was Q3DM6: The Campgrounds uit Quake III: Arena, die in een vernieuwde versie terugkeert in Quake Champions.

C-c-combo Breaker! kreeg niet alleen Duel Mode te zien, id Software liet ook een aantal Champions zien die nog niet zijn aangekondigd. Die zou de studio tijdens E3 aan het publiek tonen. Dat doet gelijk vermoeden dat Quake Champions niet voor de E3 van dit jaar, die in juni plaatsvindt, op de markt verschijnt. Een gesloten bètatest van de multiplayer online shooter is net begonnen. Er volgt nog een open bètatest. Wanneer de game, die enkel voor Windows verschijnt, op de markt komt, is niet bekend. Quake Champions krijgt een gratis speelbare variant waarin spelers één Champion krijgen. In de betaalde versie beschikken spelers over alle Champions. Hoeveel dat er zijn, is niet bekend.