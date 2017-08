Nederlander Vo0 tweede bij Quake Duel-kampioenschap op QuakeCon

Sander Kaasjager, beter bekend als Vo0, is tweede geworden bij het Quake World Championship Duel. Dat leverde de gamer 50.000 dollar aan prijzengeld op. In de finale moest hij het in de 1vs1-modus met 3-0 afleggen tegen de negentienjarige clawz uit Wit-Rusland.

Al in de groepsfase kruisten de wegen van Vo0 en clawz elkaar, de spelers zaten samen in groep C. De wedstrijd in de groepsfase werd ook gewonnen door de speler uit Wit-Rusland. Toen wist Vo0 echter nog een punt te scoren en was de eindstand 2-1. In de play-offs wist de Nederlander driemaal te winnen. Hij versloeg de Duitser k1llsen, daarna moest de Pool Av3k eraan geloven en in de halve finale trok de Amerikaan DaHanG aan het kortste eind.

De gespeelde Quake Champions-wedstrijden zijn terug te kijken via Twitch. De play-offs tot aan de halve finale, de wedstrijden die Vo0 wist te winnen, zijn te bekijken in de stream van afgelopen vrijdag. De finale werd gespeeld op zaterdag. De wedstrijd tussen Vo0 en clawz begint rond 7:06:30 in de stream.

De wedstrijden werden gespeeld tijdens het jaarlijkse QuakeCon-evenement van Bethesda. In totaal werd er een miljoen dollar aan prijzengeld verdeeld. De hoofdprijswinnaar van het Duel-toernooi kreeg 100.000 dollar, Vo0 kreeg voor zijn tweede plek 50.000 dollar, omgerekend een kleine 42.000 euro.

Naast de Duel-potjes werden ook wedstrijden in de Sacrifice-modus voor teams van vier spelers gespeeld. Het team 2z won daarin de hoofdprijs van 300.000 dollar. De Nederlandse speler Silencep is onderdeel van dat team, waarin ook winnaar van het Duel-toernooi clawz speelt. Met zijn team Mytztro Gaming behaalde Vo0 de vijfde plaats in het Sacrifice-toernooi; het team won daar 25.000 dollar mee.

Quake Champions kwam vorige week uit op Steam Early Access. Voor die versie met Champions Pack moet betaald worden, maar uiteindelijk komt er ook een gratis versie van het spel. Bethesda hoopt van de shooter een populaire e-sportsgame te kunnen maken.

Sander 'Vo0' Kaasjager (rechts) in de Duel-finale tegen clawz