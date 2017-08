Google-fout met bgp-protocol leidde tot internetproblemen bij veel Japanners

In grote delen van Japan hadden mensen voor het weekend kortstondig geen toegang tot internet of ze hadden last van een slechte verbinding. Het bleek dat de fout was veroorzaakt door Google, dat een verkeerd bgp advertisement had uitgestuurd.

Een Google-woordvoerder verontschuldigde zich namens het bedrijf tegenover de Japanse krant Asahi Shimbun. Het bedrijf zou 'verkeerde informatie het netwerk op hebben gestuurd', waardoor de problemen werden veroorzaakt. Volgens de krant deden die zich vrijdagnacht voor en duurden ze maximaal veertig minuten. Een van de gevolgen was dat klanten van de grootste isp van Japan, OCN, geen verbinding konden maken met internet. Het bedrijf heeft ongeveer zeven miljoen klanten.

De Japanse overheid is een onderzoek naar het incident begonnen, schrijft een andere lokale krant. Deze meldt verder dat de oorzaak wellicht een menselijke fout of een hardwaredefect was. De site Bgpmon publiceerde een uitgebreidere analyse en schrijft dat Google een verkeerde bgp announcement had uitgestuurd, waardoor internetverkeer dat voor andere netwerken was bedoeld, via het netwerk van Google liep. Google zei dat het zijn fout na acht minuten had hersteld.

Bgp, oftewel het border gateway protocol, wordt gebruikt om internetverkeer tussen verschillende providers te faciliteren. Om het verkeer tussen zogenaamde autonomous systems, waarvan Google er een is, mogelijk te maken, wordt een tabel bijhouden met zogenaamde prefixes. Volgens Bgpmon ging het mis toen Google 135.000 prefixes aan Verizon meldde. Japan werd daardoor het zwaarst getroffen, maar de gevolgen waren ook in de rest van de wereld merkbaar, aldus de site.