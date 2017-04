Door Julian Huijbregts, woensdag 12 april 2017 12:28, 30 reacties • Feedback

Ziggo heeft in samenwerking met Google de problemen opgelost die tot gevolg hadden dat websites als YouTube, Google en Gmail niet goed bereikbaar waren. Het probleem bleek in de routering van bepaalde ip-adressen tussen Ziggo en Google te zitten.

Op zijn website heeft Ziggo een melding geplaatst dat de storing is opgelost. Ziggo-woordvoerder Gradus Vos meldt desgevraagd aan Tweakers dat het probleem zich voordeed bij een 'beperkt aantal' ip-adressen en dat het te maken had met het border gateway protocol, dat gebruikt wordt om het verkeer te routeren. "Het verkeer kwam wel aan bij de server, maar die was niet in staat om de ip-adressen te resolven", zegt Vos. Daardoor kampten gebruikers met trage verbindingen met Google-diensten.

Volgens Ziggo heeft Google 'bikkelhard meegewerkt' aan de oplossing. Rachid Finge, woordvoerder van Google Nederland, bevestigt dat de zoekgigant heeft geholpen bij het oplossen van de problemen. Sinds het weekend kampten Ziggo-gebruikers met problemen bij het bereiken van Google-diensten. Maandag en dinsdag was het nog onbekend waardoor de problemen werden veroorzaakt.

Update 12.40: Een anonieme tipgever meldt aan Tweakers dat de problemen werden veroorzaakt door een Google-server met het ip 172.217.17.46. Door deze te isoleren zouden de problemen zijn opgelost.