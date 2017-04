Door Sander van Voorst, dinsdag 11 april 2017 15:04, 48 reacties • Feedback

Het aantal meldingen dat Ziggo binnenkrijgt over verbindingsproblemen met Google-diensten neemt toe. Waar de provider maandag nog sprak van 'enkele tientallen meldingen', zijn er inmiddels ongeveer tweeduizend binnengekomen. Een oplossing is er nog niet.

Een woordvoerder van Ziggo noemde de aantallen desgevraagd tegenover Tweakers en meldde dat het probleem 'de hoogste prioriteit heeft gekregen'. Desondanks is de provider er nog niet in geslaagd de oorzaak van het probleem de achterhalen, wat een eerste stap zou zijn naar een oplossing.

Naar aanleiding van meldingen dat de problemen zich ook voordoen bij KPN zocht Tweakers contact met de provider. Een KPN-woordvoerder liet weten niet bekend te zijn met de problemen. Zo zouden er via netwerkmetingen en klantcontact geen dergelijke meldingen zijn binnengekomen.

Ziggo liet maandag weten de meldingen van klanten te onderzoeken. Getroffen personen hebben moeite om verbinding met Google-diensten als YouTube te maken. Soms duurt het laden van een pagina zeer lang en in andere gevallen laadt een pagina in zijn geheel niet. Ziggo liet weten dat het contact had gezocht met Google. Op zijn storingspagina meldt Ziggo via een banner aan de problemen te werken.