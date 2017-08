Quake Champions is vanaf 22 augustus in Early Access beschikbaar

Bethesda heeft aangekondigd dat Quake Champions 22 augustus uit het gesloten bčtastadium komt en voor iedereen in Early Access te spelen wordt. Hiervoor moet wel het Champions Pack worden aangeschaft.

Ten opzichte van de gesloten bètaversie van het spel, worden er twee nieuwe speelvelden toegevoegd: Church of Azathoth en Tempest Shrine. Ook is er een nieuw personage speelbaar, genaamd DOOM Slayer, die mogelijkheden uit Doom meeneemt, zoals Beserk en het maken van een dubbele sprong.

Een andere toevoeging is de aanwezigheid van Lore Items. Deze items liggen over de speelvelden verspreid in vazen. Wanneer alle tien van deze items die bij een bepaald personage horen gevonden zijn, ontvangt de speler een speciale skin. Bethesda heeft verder nieuwe uitdagingen, een tutorial voor nieuwe spelers, spraakcommunicatie en nieuwe skins voor personages en wapens toegevoegd.

De Early Access-versie van Quake Champions is alleen beschikbaar wanneer de Champions Pack gekocht wordt. Deze kost tijdelijk 29,99 dollar, 10 dollar minder dan de definitieve versie gaat kosten. Het spel gaat via Bethesda.net of Steam gespeeld kunnen worden. Kopers van de Champions Pack krijgen, naast alle nieuwe content zodra deze uitkomt, een extra skin, die enkel te gebruiken is tijdens de Early Access-periode.

De gratis versie van het spel komt later in dit jaar uit. Mensen die meedoen met de gesloten bèta, kunnen het spel echter blijven spelen in free-to-playmodus, via Bethesda.net. Ze spelen samen met de mensen die de Champions Pack hebben gekocht.