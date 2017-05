Door Frederik Zevenbergen, dinsdag 9 mei 2017 12:06, 3 reacties • Feedback

Toen we aankondigden dat onze Meet-up Ruimtvaart op 23 mei in Enschede zou plaatsvinden, hadden we nog niet het hele programma compleet. Nu wel, en de derde spreker is er niet zomaar een. We hebben iemand weten te strikken die de Tweakers-filosofie in de praktijk toepast. Nee, niet: when in doubt, add more hardware, maar: pas technologie en innovaties uit de ruimtevaart toe in het dagelijks leven.

Uit de ruimte naar het dagelijks leven

Niels Eldering is Technology Transfer Officer bij het Technologie Transfer Programma van de ESA. In de praktijk brengt hij uitvinders en marktpartijen bij elkaar, want er is meer afkomstig uit de ruimtevaartindustrie dan je denkt. Een oorthermometer bijvoorbeeld of de cmos-beeldsensor die je terugvindt in elke digitale camera. Niels zal vertellen wat er nu zoal gebeurt rondom de kennisoverdracht bij ESA en wat voor innovaties naar ons onderweg zijn.

Naast Niels hebben we ook de al eerder aangekondigde sprekers: Bastiaan Bom over DARE, het studentenraketteam dat het Europese hoogterecord wil breken en Jesús Gil, die gaat vertellen over het gevaar van rommel in de ruimte. Voor en na de presentaties is er heel veel vr met de ruimte als thema. Je kunt een vr-tour doen door het ISS, de Apollo 11 bekijken en nog veel meer.

Het programma voor de meet-up:

17:30 – 19:00 Ontvangst met drankje

19:00 – 19:25 Jesús Gil - Guidance, Navigation and Control Systems Engineer - European Space Agency (ESA) Let’s make space clean again

19:25 – 19:50 Bastiaan Bom, Chief Structures Stratos III, Delft Aerospace Rocket Engineering (DARE) Studenten naar de ruimte!

19:50 – 20:15 Cornelis (Niels) Eldering, Technology Transfer Officer, European Space Agency (ESA) ESA Space Solutions: From space to every day applications down on earth

20:35 – 22:00 Social met op de ruimte gerichte vr-tours

Ik wil erbij zijn!

Kaartjes voor de Meet-up kosten 15 euro, inclusief twee consumpties. Bestellen kan op de actiepagina. Het is mogelijk om voorafgaand aan de Meet-up iets te eten op de locatie, waarbij je kunt kiezen uit verschillende gerechten. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 5 euro.

In het kort