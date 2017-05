Energie vergelijken in de Pricewatch

Door Frederik Zevenbergen, donderdag 11 mei 2017 11:11, 18 reacties • Feedback

Sinds kort hebben we een energievergelijker in de Pricewatch staan. Dat stond al summier in de development-.plan van 2 mei, maar vandaag willen we er wat meer aandacht aan besteden.

Waarom energie in de Pricewatch?

We weten dat jullie op zoek zijn naar de beste deal voor de beste prijs. Bijna al je geliefde gear is via de Pricewatch te vinden, maar de elektriciteit die nodig was voor de aandrijving nog niet. Dat gaven jullie zelf ook aan in onderzoeken die we hebben uitgevoerd; velen van jullie willen graag in de Pricewatch energieleveranciers met elkaar kunnen vergelijken. We hebben daarop onderzocht hoe we dit goed konden realiseren om ervoor te zorgen dat jullie het beste aanbod krijgen.

Daarom is Tweakers bij de ontwikkeling van deze nieuwe categorie de samenwerking met Pricewise aangegaan. Pricewise heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als gespecialiseerde vergelijker in de categorie diensten, waar energie onder valt. Nieuw is dat niet Tweakers, maar Pricewise zorg draagt voor de volledige afhandeling na het afsluiten van een contract.

Je vindt de energieprijsvergelijker in de Pricewatch in de categorie ‘diensten’.

Doe mee en win een

We hebben iets te vieren, dus we delen uit. Omdat we niet zomaar een prijs hebben, moet je er wel iets voor doen. We hebben een kleine challenge verzonnen waar je de Pricewatch voor nodig hebt. Wat is de bedoeling? Je krijgt van ons de details van twee gezinnen. De vraag is: hoeveel euro méér kunnen Gert en Marjan op jaarbasis besparen dan Tom en Ibrahim als beide gezinnen willen kiezen voor groene stroom uit Nederland, gebaseerd op de nr. 1 in de vergelijking?

Gebruik onze energievergelijker om achter het antwoord te komen en maak kans op een Nest Learning Thermostat V3. Je geeft je resultaat door in een mail aan energie@tweakers.net. Vermeld daarin je username en de tijd waarop je je berekening hebt gemaakt. Uit alle goede inzendingen trekken we een winnaar. Ja, we houden rekening met wisselende tarieven. Dus het kan zomaar zijn dat verschillende bedragen op verschillende tijdstippen juist zijn. Inzenden kan tot en met 11 mei.

De opdracht

Gezin 1:

Tom en Ibrahim wonen samen in het centrum van Amsterdam (postcode 1015 GZ en huisnummer 84, 1 hoog).



Gezin 2:

Gert en Marjan wonen met hun twee kinderen in Winschoten (postcode 9674 CP en huisnummer 69) en hebben vier zonnepanelen op hun dak.