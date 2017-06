Door Frederik Zevenbergen, vrijdag 2 juni 2017 06:00, 4 reacties • Feedback

Ook in 2017 houden we de Tweakers Meet-ups, op 29 juni de derde van dit jaar, in DOT in Groningen, met als thema: Blockchain. Op het programma staan onder meer presentaties van Rutger van Zuidam van Dutchchain en Lykle de Vries van Thesis One.

Blockchain is een van de meest aangevraagde onderwerpen voor onze Meet-ups. Het gewone publiek heeft er eigenlijk geen weet van, maar wij Tweakers weten wel beter. De bitcoin is het bekendste voorbeeld, maar de mogelijkheden van blockchains gaan veel verder dan cryptocoins. Bijvoorbeeld het onderhoudsboekje van je auto. Met deze Meet-up gaan we de diepte in over de techniek. Wie slechts oppervlakkige informatie zoekt, zoals advies over beleggen in bitcoins, moeten we helaas teleurstellen.

Over de sprekers

Rutger van Zuidam is oprichter van het bedrijf Dutchchain.com. Het bedrijf levert softwarediensten die gebruikmaken van blockchaintechnologie en organiseert de grootste blockchain-hackathon. Rutger zal jullie in zijn presentatie uitdagen om te na te denken over het duurzaam, veilig en schaalbaar inrichten van onderling vertrouwen via technologie. Blockchains digitaliseren vertrouwen, wat kunnen we daar als Nederland mee doen aan innovatie?

Dan is het woord aan Lykle de Vries. Een van de voorlopers op dit gebied. Lykle onderzoekt vanuit Thesis One de zin van blockchains en alles rond dat onderwerp. In zijn presentaties gaat het vooral over de technische uitwerking van de blockchaintechniek. Lykle laat je zien hoe de verschillende types blockchain 'onder de motorkap' werken.

Natuurlijk sluiten we de avond af met een gezellige social, waarin je met elkaar en de sprekers nog even kunt napraten. Het wordt een avond vol techniek en toekomstvisie, echt iets voor de tweakers die een stapje verder willen gaan.

Ik wil erbij zijn

Kaartjes voor de Meet-up kosten 15 euro, inclusief twee consumpties. Bestellen kan op de actiepagina. Het is mogelijk om voorafgaand aan de Meet-up iets te eten op de locatie, waarbij je kunt kiezen uit verschillende gerechten.