Door Wout Funnekotter, woensdag 24 mei 2017 14:01, 44 reacties • Feedback

We hebben bij Tweakers op dit moment verschillende stageplekken beschikbaar. Of je nou journalistiek, marketing, projectmanagement of vormgeving studeert, de kans is groot dat er een plek is die aansluit bij jouw opleiding.

Stage lopen bij Tweakers betekent niet koffie halen en rotklusjes doen; wij vinden het belangrijk dat je tijdens je stage echt iets leert. Daarom draai je volop mee en word je goed begeleid. Hieronder vind je een beknopt overzicht van de stages die mogelijk zijn. Interesse? Klik dan op 'Lees meer' voor extra info en contactgegevens voor als je wilt reageren.

Stagiair redactie

We zoeken verschillende keren per jaar een stagiair die een hbo- of universitaire opleiding journalistiek volgt, maar studenten die een opleiding met journalistieke raakvlakken volgen, mogen ook reageren. De start en de duur van de stage worden in overleg met de opleidingsinstantie bepaald. We zoeken iemand die in principe fulltime tijdens kantooruren op de redactie in Amsterdam aanwezig kan zijn.

Je bent een echte nieuwsjager die er niet voor terugdeinst de telefoon te pakken, en die er een uitdaging in ziet om in rap tempo 'eigen' nieuws te maken en berichten zo volledig en correct mogelijk te schrijven. Als je je bekwaam genoeg hebt getoond, is er ook een mogelijkheid om naar persconferenties te gaan en achtergrondartikelen te schrijven. Uiteraard heb je affiniteit met de onderwerpen waar Tweakers over schrijft.

Lees meer...

Stagiair product

Heb je een passie voor UX, visual design en user-testing, en droom je ervan mee te mogen denken over de verdere ontwikkeling van de grootste techsite van Nederland? Dan zoeken we jou! Als stagiair product, ondersteun je het product- en productcontent-team bij het verbeteren van de UX van Tweakers. Je ondersteunt het team bij de dagelijkse werkzaamheden en bij het ontwikkelen en testen van nieuwe concepten. Verder help je bij het optimaal inrichten van de Pricewatch en doe je kwaliteitscontroles bij het opleveren van nieuwe functionaliteit.

Lees meer...

Stagiair business intelligence

Je ondersteunt de afdeling Business Intelligence van Tweakers bij het verzamelen, verwerken en analyseren van de data. Je denkt mee over hoe we data(stromen) beter kunnen inrichten en helpt de data te distribueren binnen de organisatie. Je komt in aanraking met data van webanalytics, sales en marktonderzoek, en met alles wat we door de jaren heen nog meer hebben verzameld.

Lees meer...

Stagiair projectmanagement

We zoeken een echte aanpakker die ons kan helpen bij de realisatie van mooie campagnes met adverteerders. Team Concepts houdt zich vooral bezig met het bedenken en realiseren van creatieve campagnes voor adverteerders op Tweakers. Van branded content en community-activaties tot unieke events en videoproducties. Wij zoeken iemand die georganiseerd en zelfstandig te werk gaat en er zo voor zorgt dat onze klanten met een tevreden gevoel terugkijken op een samenwerking met Tweakers.

Lees meer...

Stagiair eventmanagement

Tweakers bedenkt en organiseert maandelijks diverse evenementen voor adverteerders, partners en de Tweakers-community. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Tweakers Express, game-events, Tweakers Meet-ups, diverse productlanceringen en activatiecampagnes. We zoeken iemand met goede organisatorische vaardigheden en een hands-on mentaliteit, die zelfstandig kan werken. De nieuwe stagiair zorgt er samen met ons voor dat onze evenementen succesvol verlopen, en dat onze klanten en bezoekers met een goed gevoel naar huis gaan.

Lees meer...

Stagiair marketing

Als stagiair marketing ondersteun je het marketingteam met de opzet en uitrol van de marketing- en communicatiestrategie. Tijdens je stage ondersteun je de marketeers B2C & B2B bij hun dagelijkse werkzaamheden, en bij de opzet en uitvoering van verschillende marketingprojecten. Daarnaast is er ruimte voor het werken aan een eigen project vanuit je studie, als afstudeeropdracht of meewerkstage. We geven onze stagiairs graag zoveel mogelijk verantwoordelijkheid met afgebakende projecten, die je van A tot Z mag starten en realiseren.

Lees meer...

Stagiair sociale media

Als stagiair sociale media ondersteun je de afdeling marketing en de redactie van Tweakers met het uitvoeren van de socialemediastrategie. Je denkt mee over hoe de Tweakers-content optimaal vertaald kan worden naar bijvoorbeeld Facebook. Daarnaast heb je tijd om na te denken over hoe Tweakers kan groeien op de verschillende socialemediakanalen.

Lees meer...

Stagiair vormgeving

We zoeken een talentvolle designer die ons kan helpen bij de realisatie van mooie campagnes met adverteerders. We zoeken iemand die zelfstandig te werk gaat en ervoor zorgt dat onze klanten verrast worden met originele en effectieve designs tijdens een samenwerking met Tweakers.

Lees meer...