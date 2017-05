Door Frederik Zevenbergen, woensdag 24 mei 2017 06:30, 17 reacties • Feedback

In samenwerking met Panasonic verbouwen we Tweakers HQ op donderdag 15 juni tot bioscoop. In verschillende zalen worden de nieuwste modellen van Panasonics tv-lijn aan jullie voorgesteld.

Dat doen we niet in een saai zaaltje, we pakken lekker uit. Het thema is ‘Hollywood to your home’. Er zijn dus niet alleen veel nieuwe tv’s, maar daarnaast maken we er een echte beleving van, met schijnwerpers, een rode loper die voor je uit gaat en natuurlijk een heel speciale ontvangst. Eenmaal binnen staan er een hapje en een drankje voor je klaar… en een bijna onbeperkte voorraad popcorn.

Wat gaan we allemaal doen?

Panasonic geeft een introductie over de nieuwe modellen en daarna gaan we in groepjes als een ‘Hollywood tour’ door de verschillende opstellingen. Welke modellen hebben we daar opgesteld? Een kleine opsomming: de Panasonic TX-65EZW1004, Panasonic TX-55EZW954, Panasonic TX-58EXW784 en nog veel meer.

Nee, dat is niet alleen maar show, er is uitgebreid tijd en ruimte voor interactie. Door bijvoorbeeld de techniek achter het scherm in te duiken en ook is er een uitgebreide gaming setup. Genoeg te doen, te zien en te beleven op 15 juni!

Win een Panasonic-oled

Nog niet overtuigd? Dan doen we er een schepje bovenop. Aan het einde van de avond houden we onder de aanwezige tweakers de Panasonic-pubquiz. Er zijn vier plekken in het Panasonic-oledtestpanel te winnen. Vier tweakers mogen thuis een Panasonic-oled-tv gaan testen en delen dan hun bevindingen met jullie. Om het extra spannend te maken krijgt de winnaar van de quiz een leuke prijs: een gloednieuwe Panasonic TX-55EZW954.

Lijkt dit je wat?

Wil je erbij zijn op 15 juni? Dat kan. Het enige dat je hoeft te doen is de poll hieronder invullen.

Panasonic TV testpanel Poll Ja, ik wil graag komen op 15 juni en heb nu een Plasma of LCD tv.

Ja, ik wil graag komen op 15 juni en heb nu een LED of OLED tv

Nee, ik kan helaas niet op 15 juni.

Nee, ik kan wel op 15 juni maar ben niet beschikbaar om de televisie in de zomermaanden 14 dagen te testen.

Nee, ik heb geen interesse en laat deze actie aan me voorbij gaan.

Ja, ik wil graag komen op 15 juni en heb een ander type TV

