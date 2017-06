Bekijk het verslag van Panasonics 'Hollywood op HQ' en win je eigen Panasonic-oled

Op 15 juni kwamen vijftig tweakers samen om de nieuwe Panasonic-oled- en lcd-tv's te bewonderen. Voor dit exclusieve evenement toverden Tweakers en Panasonic het hoofdkantoor van Tweakers om tot Hollywood! Zo werd het echt een 'Hollywood to your home'-ervaring.

In verschillende ruimten werden de televisies getest door er een film op te kijken of door een potje gamen. Daarbij konden de aanwezige tweakers de kwaliteit van de televisies op de proef stellen. De HCX2 videoprocessor, het absolute zwart en de hdr-kleuren die van de beeldschermen afspatten, gaven bij de deelnemers veel stof om over na te praten.

De hele avond was er alle ruimte om met de techneuten van Panasonic van gedachten te wisselen over de techniek achter het oled- of lcd-paneel. Dat was maar goed ook, want deze technische kennis kwam nog van pas bij de Panasonic-oledquiz, waarmee een gloednieuwe Panasonic TX-55EZW954 te winnen was. De winnaar -maestrowaal- was er heel blij mee. Benieuwd naar een impressie van deze avond? Check het videoverslag hieronder.

Dacht je dat dit alles was? Dan heb je het mis, want als je de video hebt bekeken, dan weet je het antwoord op de onderstaande vraag. Heb je het goede antwoord ingevuld, dan maak ook jij kans op een spiksplinternieuwe Panasonic TX-55EZW954.

Check de video en win een Panasonic-oled! Welke filmfragmenten heb je herkend? Poll Assasin's Creed & Independence Day: Resurgence

Star Trek Beyond & Deadpool

Mad Max: Fury Road & Assasin's Creed

Spelregels