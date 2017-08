Tweakers Express Update - Op welke hardware gaan we gamen?

Hoewel we over een dikke week al richting de Gamescom vertrekken, wordt de prijzenpot voor de loterij nog elke dag een stukje voller. In deze update maken we weer een paar toffe prijzen bekend en lees je meer over de gamesystemen die op de trein aanwezig zullen zijn.

Als passagier op de Tweakers Express maak je kans om toffe fysieke producten te winnen, maar ook doen we een paar uitstapjes in de pot. Zo stelt de VR Arcade in Amsterdam maar liefst vijf tickets beschikbaar, zodat jij met vier van je vrienden een team kunt vormen en in een hal van 200m² gezamenlijk wordt ondergedompeld in een freeroaming-vr-ervaring. Meer weten? We zijn er zelf eerder dit jaar al geweest en schoten toen deze video.

Het andere uitje waar je kans op maakt, is een overnachting voor twee in het Arcade Hotel in Amsterdam. Dit is zoals de naam zegt niet zomaar een hotel; elke kamer is uitgerust met zowel een retro- als een moderne console en gameheadsets. Speel je liever tegen andere gasten? Dat kan dat in de gameroom. Ook kun je lekker snuffelen in de gamebibliotheek. Kortom, het ultieme hotel voor (retro)gamefans.

Natuurlijk blijven we ook hardware aan de prijzenpot toevoegen. Zoals de WRT32X-router van Linksys. Deze dualband-802.11ac-router heeft een dualcore-processor op 1,8GHz, doet maximaal 2,6Gbit/s, is voorzien van vier gigabitethernetpoorten en heeft nog een esata- en een usb 3-aansluiting. De custom firmware stelt je in staat om al het gameverkeer voorrang te geven, zodat je ping nooit onder druk komt te staan.

Waar gaan we op gamen?

In totaal gaan we twee Lanparty-wagons volproppen met de mooiste gamehardware en de beste accessoires. De basis wordt gevormd door Asus ROG GD30-game-pc's, uitgerust met GTX 1070-videokaarten. Ook vind je nog een aantal G20's aan boord, kleiner van formaat, maar eveneens voorzien van een GTX 1070. De schermen worden verzorgd door AOC. Het gaat om een mix van 24"- en 27"-modellen, beide full hd en allebei met G-Sync, en ook nog twee 27"-4k-schermen.

Dat alles ga je in de eerste wagon bedienen met randapparatuur van Asus, van toetsenbord en muis tot headset en muismat. In de andere wagon ga je aan de slag met de producten van HyperX, waaronder Cloud Stinger-headsets, Alloy FPS-toetsenborden en Pulsefire FPS-muizen.

De reistijden voor mensen die de bus pakken

Vergeet je kaartje niet te verzilveren!

Als je meegaat met de Express, ontvang je van ons in je mailbox een vouchercode die je moet verzilveren op de site van de Gamescom. De instructies hiervoor heb je samen met de voucher ontvangen. Vergeet dit niet te doen; met alleen de vouchercode kom je namelijk niet binnen. Heb je wel een kaartje gekocht en nog geen mail ontvangen? Check dan voor de zekerheid je spambox. De meeste mensen moeten al een mail gekregen hebben en de laatste mails worden voor 22 augustus verstuurd.

Nog geen kaartje?

Wil je ook meerijden met de Express? Dat kan. Een ticket kost 99 euro en daar is de toegang voor de Gamescom bij inbegrepen. Je kunt je ticket ook samen met een Tweakers-abonnement bestellen, waardoor je flinke korting krijgt en het bedrag in maandelijkse termijnen kunt betalen.