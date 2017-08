Tweakers Express Update - Virtual reality in de trein, welke games wil je?

We proberen de lat met de Express elk jaar weer hoger te leggen en dit jaar doen we dat in de vorm van een nieuw type gaming aan boord: virtual reality. Een van de wagons wordt voorzien van zowel Oculus Rift- als HTC Vive-opstellingen. En jij mag mede bepalen welke games gespeeld worden.

In totaal gaan we vier virtualrealitygames spelen, waarvan we er al drie hebben geselecteerd: Raw data, The Climb en Lucky's Tale. Het vierde slot is nog open en mag door jullie ingevuld worden. In de poll vind je een lijst van beschikbare games; de optie met de meeste stemmen nemen we mee aan boord. Heb je een beregoede suggestie die niet in de lijst staat? Laat het weten in de reacties.

Welke vr-game wil jij spelen aan boord van de Tweakers Express? Poll Eagle Flight

Serious Sam VR

Space Pirate Trainer

Tilt Brush

The Brookhaven Experiment

Ik zet het in de comments



Win een gamelaptop van Asus

Zoals we eerder al teasden, heeft onze partner Asus in samenwerking met Alternate een enorm toffe prijs voor jullie gereserveerd in de vorm van een Asus ROG Zypherus-gamelaptop. Deze GX501 is voorzien van een Core i7-quadcoreprocessor van de Kaby Lake-generatie. De 7700HQ draait op 2,8GHz, met een maximale turbofrequentie van 3,8GHz. Asus combineert de cpu met 16GB ddr4-geheugen en een ssd van 512GB. De videokaart is de GTX 1080 Max-Q, met 8GB gddr5x-geheugen.

Om kans te maken op deze laptop moet je het goede antwoord geven op de volgende vraag: Waar staat AAS voor en geef drie redenen waarom het zo belangrijk is voor de ASUS ROG Zephyrus. Onder alle goede inzendingen trekken we één winnaar, die uiterlijk 30 augustus bericht krijgt. Je antwoord kun je tot 27 augustus sturen naar tweakersexpress@tweakers.net. De GX501 is overigens ook te zien in de Asus vr-wagon in de Tweakers Express.

Monitorprimeur van LG

LG gebruikt onze mooie trein om de LG 34UC89G-gamemonitor voor het eerst te tonen aan het publiek. Dit scherm ligt pas eind september in de winkelschappen en we hebben daarmee dus een leuke primeur te pakken. Wil je weten op welke schermen van LG je aan boord kunt gamen? Check dan hier het overzicht.

Linksys is aan boord

Al die dikke game-pc's in de lanpartywagon moeten natuurlijk aan elkaar geknoopt worden met een snel netwerk en niemand minder dan Linksys zal daarvoor zorgen. Het neemt zijn nieuwste Linksys WRT32X-gamerouter mee. Deze biedt een maximale doorvoersnelheid van 2600Mbit/s over 802.11ac en geeft voorrang aan gameverkeer, zodat je ping nooit onder druk komt te staan. Linksys is ook aanwezig in hal 5.1 van de Gamescom, waar je het onder andere kunt opnemen tegen een pro-gamer.

Wijziging opstapplaatsen

Slecht nieuws voor tweakers uit de regio Eindhoven: door onvoorziene werkzaamheden van Prorail is er geen treinverkeer mogelijk rondom Eindhoven gedurende het weekend van de Tweakers Express. Daarom zijn we genoodzaakt onze route aan te passen en vervalt de opstapplaats in Eindhoven. Degene die aangegeven hebben dat ze graag in Eindhoven willen opstappen, ontvangen volgende week een e-mail met meer informatie over een alternatief.

Houd de actiepagina van de Tweakers Express in de gaten voor de definitieve dienstregeling.