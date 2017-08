Back2cool: elke dag een nieuwe verrassing

De zomervakantie is nog niet voorbij; velen genieten nog van hun welverdiende rust. Toch komt het nieuwe school- of collegejaar er alweer aan. Tweakers gaat je helpen om de overstap van buiten in het zonnetje naar binnen in de collegezaal of klaslokalen wat prettiger te maken. Voor een tweaker begint het nieuwe schooljaar wel heel erg goed, maar daarover straks meer.

Wat je zeker nodig hebt, zijn dingen waar een tweakershart sneller van gaat kloppen. Zeg nou zelf, een goed schooljaar begint met een goede laptop of tablet. Want wie sjouwt er nou nog met een volle boekentas met schriften, boeken en een etui? Maar er is meer dat je nodig hebt voor het komende jaar. De actie heet niet voor niets Back2cool, dus we hebben ook wat andere toffe kortingen voor jullie geregeld.

De actie loopt deze keer alleen in Nederland. We beginnen we op 14 augustus met een actie van Expert. Daarna volgen Alternate, BCC, Coolblue en Staples. We sluiten af met Expert op 19 en 20 augustus. De ene shop heeft een aanbieding, de andere heeft er meer. Elke dag weer een verrassing. Enne... de kortingen zijn er natuurlijk voor iedereen.

Tweakers heeft natuurlijk iets extra’s voor jullie in petto. Wie tijdens de actieperiode bij een van de deelnemende bedrijven gebruikmaakt van de Back2cool-korting, maakt kans op een Back2cool-pakket ter waarde van 1500 euro. Het enige wat je moet doen, is de factuur van jouw aankoop sturen naar backtocool@tweakers.net. We deleten alle ingestuurde mails direct na de actie.

We wensen iedereen een heel succesvol school- of studiejaar, vol hoogtepunten, goede cijfers en vooral heel veel plezier!

Voorwaarde Back2Cool-pakketten