'Xbox One X heeft alle keuringen doorstaan en pre-orders beginnen binnenkort'

Phil Spencer, het hoofd van de divisie die de Xbox maakt, heeft op Twitter gezegd dat de Xbox One X op alle vlakken goedkeuring heeft gekregen en dat de aankondiging dat pre-orders geplaatst kunnen worden, niet lang meer op zich laat wachten.

Op de officiële website van Xbox staat dat de Xbox One X nog altijd niet is goedgekeurd door de Amerikaanse Federal Communications Commission en dat de console niet kan worden besteld, voordat de FCC zijn goedkeuring heeft gegeven. Spencer heeft op Twitter gezegd dat deze goedkeuring er nu is, waardoor de console vermoedelijk binnenkort kan worden besteld.

De Xbox One X werd op de E3-gamebeurs in Los Angeles onthuld, maar een datum vanaf wanneer de console kon worden besteld werd niet gegeven. Waarschijnlijk had dat te maken met het feit dat de FCC nog geen toestemming had gegeven op de datum van de bekendmaking.

De nieuwe console van Microsoft is de opvolger van de Xbox One S. De Xbox One X komt op 7 november 2017 uit voor een prijs van 500 euro. Het apparaat is niet alleen Microsofts snelste, maar ook de kleinste console die de fabrikant ooit bouwde. Tweakers heeft eerder deze maand een videopreview van de console gemaakt.

Terugkijken: videopreview van de Xbox One X, tijdens de E3-gamebeurs in Los Angeles.