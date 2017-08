Microsoft: Scorpio-editie van Xbox One X is populairste pre-order tot nu toe

Microsoft heeft bekendgemaakt dat de vooruitbestellingen van de Project Scorpio-editie van zijn nieuwe Xbox One X sneller binnenkomen dan bij voorgaande generaties van zijn consoles. Zo zou de console in verschillende landen al uitverkocht zijn.

Microsofts Mark Nichols meldt dat er in de eerste vijf dagen meer bestellingen zijn binnengekomen dan voor eerdere modellen. Hoewel het bedrijf zegt 'overweldigd' te zijn door de vraag, wil het in de komende maand meer informatie bekendmaken over een nieuwe voorraad van de console. Daarbij gaat het dan wel om de standaardversie. Eerder deze week zei Xbox-marketinghoofd Aaron Greenberg al tegen een Duits YouTube-kanaal dat de verwachting was dat de voorraad van de Project Scorpio-editie van de nieuwe consoles een week zou strekken, maar deze bleek binnen een dag op te zijn.

De speciale editie van de Xbox One X werd begin deze week officieel aangekondigd in het kader van de in Duitsland plaatsvindende gamescom-beurs. Vanaf dat moment was het ook mogelijk om vooruitbestellingen te plaatsen. De Project Scorpio-editie wordt voor een prijs van 499 euro geleverd op 7 november, de dag dat de nieuwe console verschijnt.

Microsoft publiceerde via Major Nelson een volledige lijst met games die verbeteringen krijgen voor de Xbox One X. Momenteel gaat het om zo'n honderd games, maar de lijst zal worden uitgebreid. Games die van de verbeteringen zijn voorzien, krijgen een logo waarop staat 'Xbox One X Enhanced'.