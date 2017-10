Enkele Xbox 360-games krijgen visuele verbeteringen voor de Xbox One X

Microsoft heeft het Xbox One X Enhanced-programma uitgebreid zodat nu ook enkele Xbox 360-games er deel van uitmaken. Bij dit programma worden games geoptimaliseerd om gebruik te maken van de hardware van de Xbox One X.

Het gaat om de games Halo 3, Assassin's Creed, Fallout 3 en The Elder Scrolls IV: Oblivion. Niet alleen wordt de resolutie van de games aanzienlijk verhoogd, volgens IGN tot wel negen keer zoveel pixels, maar ook gaat de kleurdiepte bij enkele van de games van 8 naar 10bit. Het is nog onduidelijk of er meer Xbox 360-games worden geoptimaliseerd voor de Xbox One X.

Deze games zijn gratis te updaten met de verbeteringen voor de Xbox One X, mits gebruikers in het bezit zijn van de games. Er is geen ondersteuning voor hdr toegevoegd. Vanaf 7 november zijn de updates beschikbaar; op deze dag komt de Xbox One X-console beschikbaar.

Het Xbox One X Enhanced-programma betekent dat de ontwikkelaar extra verbeteringen heeft doorgevoerd, zoals een hogere resolutie, betere framerates of verbeterde textures. De games binnen dit programma hebben niet automatisch een 4k-resolutie of hdr-ondersteuning; daarvoor zijn er weer twee aparte logo's, naast het Enhanced-logo. De lijst met games die verbeterd zijn voor de Xbox One X, telt inmiddels meer dan 130 games. Het gaat vooral om titels voor de Xbox One.

