'Dertien originele Xbox-games zijn vanaf dinsdag beschikbaar op Xbox One'

Vanaf 24 oktober zijn in totaal dertien games die uitkwamen voor de originele Xbox, speelbaar op de Xbox One. Dit gaat via het backward compatibility-programma, dat Microsoft in juni aankondigde.

Gamewebsite IGN meldt dat Microsoft de eerste dertien originele Xbox-titels heeft onthuld die vanaf 24 oktober beschikbaar zijn op de Xbox One. Daaronder zitten games als Star Wars: Knights of the Old Republic, Crimson Skies: High Road to Revenge, Fuzion Frenzy en Red Faction II. Of en wanneer er meer originele Xbox-games beschikbaar komen via het backward compatibility-programma, is onduidelijk.

Op de officiële Microsoft-pagina wordt nog geen melding gemaakt van de start van het programma, maar een aantal van de dertien originele Xbox-titels zijn al wel verschenen op de Xbox marketplace als 'game on demand'. De titels Red Faction 2, Star Wars: Knights of the Old Republic, Prince of Persia: The Sands of Time zijn daar onder andere te zien.

IGN heeft enkele van de dertien aangekondigde originele Xbox-games al kunnen spelen op de Xbox One. Al deze games zijn te spelen in een 1080p-resolutie en hebben hogere framerates en snellere laadtijden. Op de oorspronkelijke Xbox hadden deze games veelal een 480p-resolutie. De meeste games hebben nog wel hun oorspronkelijke beeldverhouding van 4:3, maar de game Ninja Gaiden Black heeft wel ondersteuning voor een 16:9-verhouding.

Het is mogelijk om de originele gameschijven te gebruiken en de digitale licenties zijn overdraagbaar. Bovendien bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van system link met consoles van alle drie de Xbox-generaties. Op die manier zijn verschillende consoles aan elkaar te koppelen en kan dezelfde game op verschillende systemen worden gespeeld.