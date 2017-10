Sony maakt cmos-sensor voor auto's die verkeersborden op 160 meter ziet

Sony heeft de IMX324 gepresenteerd. Het is een chip van het 1/1,7"-formaat met een resolutie van 7,42 megapixel. De sensor is in staat om hd-beelden van verkeersborden op een afstand van 160 meter te maken.

Volgens Sony is de sensor in staat om camerabeelden te schieten met een horizontale resolutie die drie keer hoger is dan die van de voorganger, de IMX223MQV-sensor. Dit leidt er volgens Sony toe dat verkeersborden op een afstand van 160 meter nog scherp in beeld komen. De fabrikant prijst de chip aan voor gebruik in autonome auto's.

Daarnaast heeft de sensor een zogeheten pixel binning mode waarmee de gevoeligheid in donkere lichtomstandigheden wordt verhoogd tot 2666 mV, uitgaande van een diafragma van f/5.6. Deze modus voegt data van in totaal vier pixels samen en verwerkt het als de informatie van één pixel, zodat de lichtgevoeligheid wordt verhoogd bij het uitlezen van de beeldinformatie. Dat leidt er volgens Sony toe dat obstakels of voetgangers ook in het donker zijn te zien; de zichtbaarheid en de belichting zou volgens Sony zijn te vergelijken met de helderheid van maanlicht.

Daarbij is de sensor in staat om de gevoeligheid voor donkere delen te verhogen, terwijl de lichte delen in een hogere resolutie worden vastgelegd. Dat is bijvoorbeeld het geval op een donkere weg, waarbij er alleen bepaalde delen verlicht zijn door lantaarns. Dat maakt het mogelijk om de informatie op de beelden vrij precies te verwerken, zodat de objecten en subjecten goed herkenbaar zijn.

Vanwege de lage resolutie is de sensor niet interessant om toe te passen in bijvoorbeeld smartphones. Omdat de pixels relatief groot zijn, te weten 2,25 micron, kan de sensor veel licht vangen. Sony gaat samples van de chip vanaf november verstrekken aan fabrikanten. De prijs bedraagt 10.000 yen per stuk, omgerekend zo'n 74 euro. De massaproductie moet in juni 2018 van start gaan.

In april presenteerde Sony nog de IMX390CQV-sensor. Deze chip van het 1/2,7"-formaat, met een resolutie van 2,45 megapixel, is in staat om hdr-beelden te maken en daarbij flicker-reductie toe te passen. Signalen zoals snelheidsborden en stoplichten, die gebruikmaken van ledlampen, zijn daardoor goed te herkennen. Dankzij de hdr-functie moet het mogelijk zijn om bijvoorbeeld in een tunnel zowel de donkere binnenkant als de heldere buitenkant waar te nemen.

Een verkeersbord op 160 meter is met de IMX324-sensor volgens Sony veel beter te herkennen dan het geval was bij de voorganger.