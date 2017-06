Volvo wil in 2021 zelfrijdende auto's uitbrengen met technologie van Nvidia

Het Zweedse Volvo gaat samenwerken met Nvidia en autoveiligheidsbedrijf Autoliv om een systeem te ontwikkelen voor zelfrijdende auto's. Volvo en Autoliv maken de software op basis van Nvidia's Drive PX-systeem. Auto's met dit systeem moeten in 2021 op de markt komen.

Volvo en Autoliv gaan gebruikmaken van de kunstmatige-intelligentietechnologie van Nvidia als basis voor hun eigen softwareontwikkeling. Het gaat om het Nvidia Drive PX-systeem, dat door het gebruik van sensoren in staat is in real-time in kaart te brengen wat er om de auto heen gebeurt. Door een neuraal netwerk moet het uiteindelijk in staat zijn om zichzelf nieuwe situaties aan te leren.

Voor dit systeem maakt Nvidia gebruik van twee Tegra-processors en twee Pascal-gpu's. Het systeem wordt al gebruikt door Tesla. Het combineert data afkomstig van verschillende camerasensoren met radarinformatie, en vergelijkt dat met een kaart om zodoende in real-time een veilige route uit te stippelen. Nvidia claimt dat met dit systeem de veiligheid van zelfrijdende auto's moet toenemen.

Volvo en Autoliv hebben voor de ontwikkeling van de software een nieuw gezamenlijk bedrijf in het leven geroepen, Zenuity genaamd. Autoliv zal de software uiteindelijk ook aan derden gaan verkopen. Volvo en Nvidia hebben al eerder samengewerkt aan een Volvo-project voor zelfrijdende auto's, maar dit programma genaamd 'Drive Me' was nog volledig experimenteel.