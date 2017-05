Door Joris Jansen, maandag 15 mei 2017 19:04, 16 reacties • Feedback

Audi en Volvo hebben aangekondigd een infotainmentsysteem dat draait op Android te gaan inbouwen in een nieuwe generatie auto's. Volvo zegt binnen twee jaar een nieuwe generatie van het besturingssysteem te integreren in nieuwe Volvo-modellen.

Dat heeft Volvo bekendgemaakt. De aankondiging van Volvo behelst een nieuw infotainmentsysteem dat op Android zal draaien, zonder dat de mobiele telefoon daarbij nodig is. Waarschijnlijk gaat het hierbij om een boordcomputers die draaien op Android 7.0. Het gaat hierbij niet om de integratie van Android Auto via de smartphone, wat nu al wordt ondersteund door 300 verschillende auto's. Android Auto is een een systeem waarmee het mogelijk is om een Android-telefoon op het scherm van een autodashboard aan te sluiten.

Het infotainmentsysteem in de nieuwe Audi's en Volvo's zal bestuurders de mogelijkheid geven om onder andere de airconditioning, het zonnedak en de ramen te bedienen. Het nieuwe Android-systeem zal voor de besturing zorgen van zowel het centrale touchscreen als het digitale dashboard achter het stuur. Google Assistant zal ook beschikbaar komen, naast alle apps en functionaliteiten die al beschikbaar zijn via Android Auto. Volgens The Verge heeft Google gezegd dat het nieuwe systeem nog niet verantwoordelijk zal zijn voor de controle op veiligheidssystemen van de auto.

In januari hebben Google en Fiat Chrysler op de CES een Chrysler auto gepresenteerd waarvan het infotainmentsysteem draaide op een systeem dat een combinatie was van Android 7.0 en het eigen UConnect infotainmentsysteem van de autofabrikant. Google heeft ook al eerder vrij verregaande integratie in een Maserati getoond, maar daar ging het om een concept en de auto draaide nog steeds op Android Auto

Volvo werkt ook samen met Google om in recente Volvo-modellen Google Local Search te integreren. Bestuurder van Volvo's met Sensus-navigatie krijgen deze applicatie bij de eerstvolgende update.

Google heeft de samenwerking met beide autoproducenten aangekondigd. Tijdens Googles eigen ontwikkelaarsconferentie I/O, welke van 17 mei tot 19 mei in de VS zal worden gehouden, zal een preview van het systeem worden getoond.