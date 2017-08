Nederlandse scholier backport functies Android 8.0-launcher naar oudere versies

De Nederlandse scholier AmirZ heeft een update uitgebracht voor zijn Pixel-launcher, waarmee diverse functies van Android Oreo beschikbaar komen voor mensen met een toestel dat Android 6.0 of hoger draait. Launcher3 is gebaseerd op de launcher in Android 8.0.

AmirZ maakte de release van de update bekend via Reddit. Hij heeft naar eigen zeggen sinds Android 8.0 begin deze week verscheen, non-stop gewerkt om de 2.0-update voor zijn launcher mogelijk te maken. In de update zit onder meer de functie Notification Dots, waarmee gebruikers via een stip bij het icoon zien of een app een notificatie klaar heeft staan. Met een lange druk op het icoon is die notificatie vervolgens te zien. De functie werkt niet alleen op Android 8.0, maar is in de launcher beschikbaar voor gebruikers van Android 6.0 en hoger, dankzij een backport van die functie.

De Nederlandse scholier heeft met deze release ook functies toegevoegd die niet standaard in de Pixel Launcher zitten. Zo kunnen gebruikers naar beneden vegen over het homescreen om de notificatiebalk naar beneden te trekken, iets wat op Pixel-telefoons niet kan.

AmirZ bracht de eerste versie van Launcher3, die de Pixel-launcher op toestellen vervangt, in juni uit. Publicatie in de Play Store is niet mogelijk. Om de weerwidget te laten werken moest AmirZ de package dezelfde naam geven als die van Googles Pixel Launcher en het is niet mogelijk om twee apps met exact dezelfde naam in de Play Store te zetten. Google heeft zijn Pixel Launcher in de Play Store staan, maar alleen voor de eigen telefoons.

Er is geen roottoegang nodig om de launcher te installeren en te gebruiken. De software is voor vrijwel elke Android-telefoon te gebruiken en het apk-bestand is beschikbaar op de GitHub-pagina van het project.