HMD brengt Android 8.0-bèta uit voor Nokia 8

HMD heeft een bètaomgeving online gezet waar bezitters van Nokia-smartphones vroegtijdige versies van Android-updates kunnen downloaden. Android 8.0 Oreo voor de Nokia 8 is de eerste beschikbare bèta.

Juho Sarvikas, chief product officer bij HMD, kondigt Nokia phones beta labs aan in een tweet. De bètaomgeving is te vinden op de Nokia-website en om software-updates te downloaden moeten gebruikers inloggen. Dat kan bijvoorbeeld met een Google-account.

Na een controle van het imei-nummer en provider krijgen bezitters van de Nokia 8 toegang tot de bèta van Android 8.0 Oreo. Deze wordt als een ota -update naar de smartphones gestuurd en het kan tot twaalf uur duren voordat de update beschikbaar is.

AndroidPolice merkt op dat de update al direct na het aanmelden beschikbaar kwam op de telefoon. In de changelog staat ook dat de Android 8.0-bèta is voorzien van de beveiligingsupdate van oktober. Het is nog niet bekend wanneer HMD de definitieve versie van Android 8 beschikbaar stelt voor de Nokia 8 of andere toestellen.

