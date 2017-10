Simyo verdubbelt sim only-bundels van klanten die internet van KPN afnemen

KPN-dochter Simyo introduceert Simyo Compleet. Daarmee geeft de provider klanten van sim only-abonnementen dubbele data en belminuten als zij op hetzelfde factuuradres internet van KPN hebben.

Alle klanten van Simyo met een abonnement en een internetaansluiting van KPN kunnen Simyo Compleet activeren. Het maakt niet uit welke bundel de klant heeft, de enige eis is dat het factuuradres voor het Simyo-abonnement en dat van het KPN-abonnement gelijk is. Het KPN-abonnement hoeft niet op dezelfde naam te staan, alleen het adres is van belang.

Na het activeren krijgen klanten vanaf de eerste dag van de volgende maand twee keer zoveel minuten en MB's in hun bundel. Het blijft mogelijk om de bundel maandelijks naar boven of beneden aan te passen. Klanten kunnen bij Simyo zelf abonnementen samenstellen bestaande uit een bundel van belminuten of sms'jes en een databundel.

De aanbieding geldt niet voor gebruikers die internet afnemen van KPN-dochters als Xs4all en Telfort. KPN biedt zelf onder de noemer KPN Compleet al langer een korting en dataverdubbeling aan voor klanten die zowel een smartphoneabonnement als abonnement voor televisie of vast internet afnemen.