Door Arnoud Wokke, dinsdag 14 maart 2017 08:50, 5 reacties • Feedback

Virtuele provider en KPN-dochterbedrijf Simyo heeft nieuwe abonnementen gepresenteerd. Daarin zijn de extra kosten voor 4g afgeschaft. Ook bestaande klanten kunnen 4g krijgen zonder extra kosten door het vinkje in de Mijn Simyo-app aan te kruisen.

Simyo zegt dat klanten die 4g willen, vanaf dinsdag de optie kunnen aantikken in de app om zonder extra kosten op KPN's 4g-netwerk te komen. Dat geldt voor bestaande klanten en voor nieuwe klanten. Wie op 3g wil blijven, bijvoorbeeld vanwege een beperkte databundel, dan is dat ook mogelijk.

Daarnaast heeft Simyo nieuwe bundels gepresenteerd. De prijs voor de beperkte bundel van honderd belminuten of sms'jes stijgt in prijs, terwijl de prijs van databundels juist omlaag is gebracht. Bovendien is er een optie bijgekomen voor onbeperkt bellen en sms'en. Simyo vereist dat klanten een belbundel en internetbundel nemen. Zoals gebruikelijk kosten de bundels bij een jaarabonnement een euro minder. De nieuwe bundels zijn per direct verkrijgbaar voor nieuwe klanten.

Belminuten/sms 100 300 Onbeperkt Jaar­abonnement € 6,00 € 7,00 € 12,00 Maand­abonnement € 7,00 € 8,00 € 13,00