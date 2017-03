Door Sander van Voorst, dinsdag 14 maart 2017 08:07, 2 reacties • Feedback

Pixel Titans, het team achter de shooter Strafe, heeft bekendgemaakt dat de game nog iets langer op zich laat wachten. Het spel zou eerst eind maart uitkomen, maar de release is deze week uitgesteld tot 9 mei.

In een update op de Kickstarter-pagina van de game schrijft het team dat 'het bijna klaar is met de game'. Wat de precieze reden voor het uitstel is, maakt Pixel Titans niet bekend en zegt alleen dat de vertraging ervoor zorgt dat er nog enkele optimalisaties kunnen plaatsvinden. Als de game in mei uitkomt, is deze beschikbaar voor pc, macOS en PlayStation 4.

Strafe is een retrogame die veel wegheeft van de vroege versies van Doom, Quake en Unreal. De Kickstarter-campagne voor de game ging in 2015 van start. Daarmee wilde het team ongeveer 185.000 dollar binnenhalen, wat uiteindelijke leidde tot een ingezameld bedrag van iets meer dan 200.000 dollar. Pixel Titans heeft eerder een speelbare demo van het spel uitgebracht, die in eerste instantie alleen voor de media was bedoeld.

Het spel wordt uitgegeven door Devolver Digital. Het bedrijf heeft tot nu toe nog geen prijs van de game bekendgemaakt.

PS4-trailer van Strafe