Volgens een request for comments, oftewel rfc, van de Internet Engineering Task Force is het huidige gebruik van hostnamen voor computers schadelijk voor privacy. Er zijn een aantal aanbevelingen om dit te veranderen.

Het document van de IETF is geen specificatie van een nieuwe standaard; het gaat om een zogenaamde informational rfc, die de zienswijze van de organisatie weergeeft. Zo schrijven de auteurs dat in huidige consumentennetwerken het uitdelen van hostnamen voornamelijk door de gebruikers zelf wordt uitgevoerd. Daarbij kan bijvoorbeeld het besturingssysteem een naam voorstellen, die de naam van een gebruiker of een login bevat. Ook in zakelijke netwerken komt dit voor, aldus de auteurs.

Zij noemen een anders voorbeeld, waarbij een aanvaller kan zien dat er via een wifi-verbinding een vpn-connectie naar Microsoft wordt gelegd vanaf een apparaat met een achternaam in de aanduiding. Daardoor wordt het een stuk eenvoudiger om die persoon te identificeren. Het document noemt een aantal protocollen die namen prijsgeven, waaronder dhcp en dns.

De auteurs stellen verschillende manieren voor om het probleem op te lossen. Zo zouden mensen geadviseerd kunnen worden niet gebruik te maken van de protocollen die namen verraden op 'onveilige' plekken. Een probleem met deze aanpak is dat uitschakelen niet altijd mogelijk is en dat vaak niet duidelijk is wanneer er sprake is van een verhoogd risico. Een andere mogelijkheid is het wijzigen van de verschillende protocollen zelf. Ook deze oplossing achten de auteurs voor onpraktisch, omdat sommige protocollen gesloten zijn.

De meest werkbare optie lijkt ten slotte het wijzigen van de manier waarop platformen met hostnamen omgaan. Zo wijzen de auteurs op de mogelijkheid om willekeurige hostnamen te genereren, zoals dat tegenwoordig in sommige gevallen ook met mac-adressen gebeurt. Zij bevelen aan om ook het ip- en mac-adres van hosts te wijzigen bij een gewijzigde naam. Ook bij deze aanpak zouden er problemen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld bij het identificeren van de eigenaars van gedeelde netwerkmappen. Daarom adviseren de auteurs dan ook aan om meer onderzoek naar het willekeurig genereren van hostnamen te doen.