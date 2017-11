Spotify neemt start-up over die gebruiker online muziek laat maken

Spotify heeft een Zweeds bedrijf met de naam Soundtrap overgenomen. Deze start-up houdt zich bezig met een online tool waarmee gebruikers zelf muziek kunnen maken, en deze blijft na de overname ook gewoon bestaan.

De overname is door Spotify bevestigd door middel van een bericht op zijn website. Wat er voor de overname wordt betaald, is door Spotify niet duidelijk gemaakt. Ook heeft de muziekstreamingdienst niet verteld wat het van plan is met de dienst van Soundtrap, maar wel is duidelijk dat de Zweedse start-up voorlopig door kan gaan met het aanbieden van zijn software.

Met Soundtrap is het mogelijk om door middel van een webbased dienst muziek te maken, al dan niet samen met anderen. Die muziek kan ook weer met anderen worden gedeeld, en het is dus aannemelijk dat Spotify deze muziek op termijn zal willen integreren in zijn eigen muziekstreamingdienst. Soundtrap heeft voorgeprogrammeerde geluiden, maar het is ook mogelijk om zelf geluid op te nemen met een microfoon.