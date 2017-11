Apple levert HomePod pas begin 2018 aan eerste klanten

Apple heeft te kennen gegeven dat het zijn HomePod pas begin volgend jaar te zullen leveren. Het bedrijf stelt iets meer tijd nodig te hebben voordat de slimme speaker gereed is. De HomePod werd tijdens het afgelopen WWDC-congres onthuld.

De vertraging bij het leveren van de HomePod werd door Apple bevestigd door het vrijgegeven van een statement dat naar verscheidene media is gestuurd, waaronder naar Engadget. Het bedrijf uit Cupertino stelt dat het nog iets meer tijd nodig heeft voor de levering, die dus nu gepland staat voor begin volgend jaar. Een precieze leverdatum, die overigens alleen geldt voor het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië, werd niet gegeven.

Wat dit betekent voor de levering van de slimme speaker in andere landen is niet duidelijk; daar heeft Apple niets over losgelaten. Ook laat het bedrijf uit Cupertino niets weten over wat de precieze reden is voor de vertraging in de levering. Aanvankelijk was het plan om de HomePod dit jaar uit te brengen in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië, en dat andere landen volgend jaar zouden volgen.

Apple introduceerde de HomePod-speaker tijdens zijn WWDC-ontwikkelaarscongres in juni. De slimme speaker heeft onder meer integratie met Siri. Daarmee concurreert de speaker met die van andere bedrijven, zoals de Google Home en Amazon Echo.