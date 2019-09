Sharp introduceert smartphone met 120Hz-oledscherm dat '240Hz kan simuleren'

Sharp heeft in Japan de Aquos Zero 2-smartphone geïntroduceerd. De smartphone heeft een oledscherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Via black frame insertion kan de smartphone 240Hz simuleren. De telefoon komt in december uit in Japan.

Het oledscherm van de Zero 2 heeft een resolutie van 2340x1080 pixels en een beelddiagonaal van 6,4". Het gaat hierbij om een nieuw scherm dat waarschijnlijk door Sharp zelf is gefabriceerd. De verversingssnelheid van het paneel ligt op 120Hz, wat gelijk is aan het oledscherm van de ROG Phone II van Asus.

Via black frame insertion kan een verversingssnelheid van 240Hz worden gesimuleerd. Dat gebeurt door kort zwarte frames in beeld te brengen tussen de verschillende beelden die het bronapparaat produceert. Hierdoor neemt de schermhelderheid iets af, maar wordt bewegingsonscherpte beperkt. Het betreft hier dus geen 'echt' 240Hz-scherm.

De Aquos Zero 2 bevat een Snapdragon 855-soc met Adreno 640-gpu, 8GB aan ram en 256GB aan opslagcapaciteit. Onder het scherm zit een vingerafdrukscanner die volgens Sharp lang ingedrukt kan worden om de Google Assistent te activeren. De accucapaciteit bedraagt 3130mAh, maar Sharp laat niets weten over eventuele ondersteuning van een snellaadtechniek.

De achterkant van het toestel bevat een primaire camera met een resolutie van 12MP. Daarnaast heeft de Zero 2 een 20MP-camera met groothoeklens. De selfiecamera zit aan de voorkant in een inkeping verwerkt en heeft een resolutie van 8MP. De Zero 2 wordt geleverd met Android 10. De smartphone komt in december uit in Japan. Over de prijs en Europese beschikbaarheid is niets bekend.