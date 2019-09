Google stopt in Frankrijk met nieuwssnippets in Search na invoer EU-copyrightwet

Google stopt in Frankrijk met het tonen van snippets van nieuwsverhalen in de zoekresultaten van de eigen zoekmachine. Dat doet Google omdat Frankrijk de aangenomen EU-auteursrechtrichtlijn in oktober omzet in Franse wetgeving, waarmee een nieuw recht voor uitgevers van kracht wordt.

Op de Franse Google-blog zegt het bedrijf dat het in Frankrijk niet langer een overzicht van de nieuwscontent van Europese persuitgevers weergeeft, tenzij de individuele uitgevers daarover afspraken met Google maken waarin wordt aangegeven dat de publicatie van de snippets wel gewenst is of wat er anders moet gebeuren. Dit zal het geval zijn bij de zoekresultaten van alle Google-diensten. Soms toont Google een kop die direct doorlinkt naar de bewuste nieuwssite, maar soms is er ook sprake van kleine afbeelding en een korte preview van het bericht, ofwel een snippet. Deze drie vormen zullen in Frankrijk verdwijnen bij Google, maar omdat de EU-richtlijn in alle EU-landen wordt omgezet in nationale wetgeving, lijkt dit een voorbode voor wat ook in andere lidstaten gaat gebeuren. Frankrijk is het eerste land dat de EU-richtlijn omzet in eigen, nationale wetgeving.

Het gaat hier om het citeren van artikelen van nieuwsuitgevers in de zoekresultaten en in Google News. Daarover is in de EU-auteursrechtrichtlijn een artikel opgenomen, dat over de bescherming van perspublicaties met betrekking tot onlinegebruik gaat. Hiermee krijgen de uitgevers een nieuw exclusief recht dat bovenop bestaande auteursrechten komt. Op basis van dat recht kunnen uitgevers hun inspanningen, zoals het publiceren van stukken, beschermen. Derden mogen namelijk pas perspublicaties of delen daarvan gebruiken nadat ze daarvoor een licentie hebben verkregen. Hiermee hopen de uitgevers dat ze meer macht krijgen en bedrijven als Google meer kunnen laten betalen, al is er ook kritiek dat dit recht, dat ook wel de 'linktaks' wordt genoemd, de vrijheid van meningsuiting en de toegang tot informatie onder druk zal zetten. Overigens vallen hyperlinks en heel korte fragmenten niet onder het nieuwe recht, maar het lijkt niet heel waarschijnlijk dat Google daarop zal terugvallen.

Richard Gingras, de onderdirecteur van Googles nieuwsdivisie, heeft naar aanleiding van deze stap in Frankrijk nog eens benadrukt dat zijn bedrijf persuitgevers niet gaat betalen om hun content te tonen. Volgens Gingras moeten mensen vertrouwen hebben in de zoekresultaten van Google en dat betekent in zijn ogen dat de zoekresultaten gebaseerd moeten worden op relevantie en niet op commerciële samenwerkingen. Overigens waarschuwde Gingras in november vorig jaar al dat de Google News-dienst wellicht gesloten wordt in de EU als de 'linkbelasting' zou doorgaan. Die is inmiddels wet geworden in de vorm van artikel 15 van de EU-richtlijn, maar Gingras heeft verder nog niets gezegd over eventuele nadere gevolgen voor de News-dienst voor de gehele EU.

Een deel van de kritiek op de EU-auteursrechtrichtlijn en specifiek de kritiek op dit nieuwe recht voor uitgevers is mede gevormd doordat zich in het verleden al soortgelijke situaties hebben voorgedaan. Zo wilde Spanje in 2014 Google laten betalen voor het indexeren van artikelen, waarop Google binnen een maand besloot de stekker uit de nieuwsdienst in Spanje te trekken. Daar waren Spaanse uitgevers niet blij mee, omdat Google News te dominant was. In Duitsland werd in 2014 ook geprobeerd om de macht van Google aan banden te leggen. Zo'n tweehonderd uitgevers besloten om Google te verbieden hun artikelen te citeren in de zoekresultaten en in Google News. Deze actie werd binnen twee weken al beëindigd, omdat het verkeer naar de artikelen met veertig procent daalde vanuit de zoekmachine en met zestig procent vanuit Google News. Duitse uitgevers besloten al snel om Google gratis hun content te geven, omdat het verkeer naar hun eigen publicaties en websites aldus flink kelderde.