Gerucht: Apple geeft iPhones van volgend jaar metalen frame als iPhone 4

Apple geeft volgens een nieuw gerucht de iPhones van volgend jaar een afgeplat metalen frame zoals de iPhone 4 uit 2010 en 4s uit 2011. De iPad Pro van vorig jaar had al een ontwerp dat in lijn ligt met de telefoon van negen jaar geleden.

Apple blijft werken met glas aan de voor- en achterkant, claimt analist Ming-Chi Kuo in een rapport dat MacRumors kon inzien. Kuo, die vaak informatie over onaangekondigde Apple-producten verspreidt, claimt dat het nieuwe design meer zou kosten om te produceren, maar ook dat het een groot verkoopargument zou zijn voor de iPhones van volgend jaar. De nieuwe iPhones van dit jaar, de 11-serie, hebben een design in de lijn van de iPhone X uit 2017 en XS uit 2018, met glas aan beide kanten en bolle metalen rand.

Apple gaf de iPad Pro van vorig jaar wel een nieuw ontwerp met afgeplatte metalen rand die doet denken aan de iPhone 4. Die telefoon kwam in 2010 uit en had problemen met ontvangst als gebruikers hem op een bepaalde manier vasthouden. Dat loste Apple op met de 4s in 2011, waarbij het verbinden van de antennes met de handen niet langer mogelijk was. De metalen rand diende bij de iPhone 4 als antenne.

Er gaan al maanden geruchten over de iPhones van 2020. Zo zouden ze verschijnen in de nieuwe schermformaten 5,4" en 6,7" en zouden ze beschikken over 5g. Apple bracht afgelopen vrijdag de nieuwste generaties iPhones uit. De release vindt al jaren plaats in september.