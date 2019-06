Analist Kuo: Apple brengt volgend jaar iPhone uit met kleiner scherm dan XS

Apple zou werken aan een iPhone met kleiner scherm die volgend jaar moet uitkomen. Dat claimt analist Ming-Chi Kuo op basis van eigen informatie. Die iPhone met 5,4"-scherm volgt vermoedelijk de huidige lijn iPhones op met 5,8"-display.

Behalve een model met 5,4"-scherm komen er ook toestellen met schermen van 6,1" en 6,7", claimt Kuo volgens Macrumors. De analist staat bekend om zijn juiste voorspellingen over onaangekondigde Apple-producten. Alledrie de iPhones van 2020 zouden beschikken over een oledscherm, aldus de analist. De kleinste en grootste zouden ondersteuning hebben voor 5g, terwijl de middelste dat niet heeft. Dat duidt erop dat de middelste de goedkoopste is, zoals nu het geval is met de iPhone XR.

Het is niet voor het eerst dat er een gerucht over een iPhone met 5,4"-scherm naar buiten komt; Digitimes schreef dat in april ook al eens. Het 5,4"-scherm met 19,5:9-verhouding zou bij benadering even breed zijn als het display van een iPhone 6, 6s, 7 of 8, maar dan een stuk langer.

De iPhones met 5g ondersteunen volgens Kuo drie frequenties: de 3,5GHz-band, de 4,7GHz-band, en de 26GHz-band. Daarmee lijkt het erop dat ze geen ondersteuning bieden voor 5g op de frequentie die T-Mobile gaat gebruiken op de 700MHz-band. Europese overheden moeten de 26GHz-band wel voor eind 2020 leeg maken voor gebruik, maar de kans lijkt niet groot dat providers in de Benelux die dan al op grote schaal in gebruik hebben voor 5g.