Telenet gaat signaal oude decoders stopzetten omdat versleuteling ophoudt

Telenet haalt de decoders die het bedrijf tussen 2007 en 2013 leverde van de markt omdat de leverancier de ondersteuning voor versleuteling stopt. Ongeveer 15.000 Telenet-klanten huren nog zo'n decoder, terwijl 30.000 gekochte exemplaren nog actief zijn.

Vanaf 31 maart stopt het signaal van de digicorders en digiboxen die Telenet tussen 2007 en 2013 leverde. Het bedrijf meldt dat de leverancier heeft laten weten niet langer de sleutel aan te bieden voor de encryptie van het videosignaal dat via de decoders loopt. Volgens Telenet kregen de apparaten in mei 2014 hun laatste update en beschikten ze daarom al niet over de laatste functies, zoals het moderne menu en 'Terugkijk TV'.

Telenet roept nu de gehuurde digicorders en digiboxen bij ongeveer 15.000 klanten terug; die kunnen de apparaten zonder verdere kosten omruilen voor nieuwere decoders. Er zijn nog 30.000 decoders in gebruik die klanten gekocht hebben. Telenet biedt hen aan een nieuwere te gaan huren of er weer een te kopen. Tot 31 juli betalen huurders dan niets, maar vanaf die periode gaan ze 4,53 of 9,37 euro per maand betalen voor respectievelijk een digibox of -corder. Wie toch wil kopen krijgt 15 euro korting op een box of 35 euro korting op een digicorder. Tenslotte verwijst Telenet klanten die geen decoder willen door naar CI+-kaartjes, de Yugo-app of de website van Yelo TV.