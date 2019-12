Super Mario Maker 2 krijgt gratis update met Zelda-content op 5 december

Super Mario Maker 2 krijgt op 5 december een grote update. De update voegt onder andere de Master Sword uit The Legend of Zelda toe. Spelers die dit zwaard oppakken, veranderen in Link. Ook krijgt de game speedrunevenementen en nieuwe objecten.

Nintendo voegt op 5 december de Master Sword toe aan de game. Spelers die dit zwaard oppakken, veranderen in een 8-bitversie van Link, de protagonist van de welbekende gameserie. Het personage is dan ook niet speelbaar in 3d-modus. Link heeft enkele vaardigheden die Mario niet heeft. Zo heeft hij een boog die hij in drie richtingen kan afvuren. Ook beschikt hij over een een schild, bommen en de Master Sword, waarmee hij een sword dash doen. Nintendo toont in een trailer hoe Link gebruikt kan worden in een level dat speciaal voor het personage is ontworpen.

De update bevat ook een Ninji Speedrun-modus waarin spelers getimede uitdagingen kunnen spelen die speciaal door Nintendo zijn gemaakt. Terwijl gebruikers deze modus spelen, zullen ze 'Ninji ghosts' naast zich zien lopen. Dit zijn eerdere pogingen van andere spelers. Deze speedrunmodus is een wekelijks evenement. Nieuwe levels worden 'periodiek' toegevoegd.

Verder voorziet Nintendo de game van nieuwe vijanden en objecten. Zo krijgt de game bevroren munten die ontdooid moeten worden. Ook voegt de update Spikes toe. Dit zijn vijanden die gespijkerde ballen gooien. In sneeuwachtige levels gooit zo'n Spike met sneeuwballen. Ook de Dash Block is nieuw. Wanneer een speler over zo'n blok loopt, krijgt Mario of Link een tijdelijke snelheids-boost. Ook P-blokken worden toegevoegd, die platforms doen verschijnen wanneer ze worden geactiveerd. De nieuwe update is gratis voor alle spelers.