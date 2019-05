Samsung-update voegt Apple TV en Airplay 2 toe op 2019-tv's en aantal 2018-tv's

Samsung zegt dat het vanaf maandag een update uitbrengt voor alle slimme tv's uit 2019 en enkele geselecteerde tv-modellen uit 2018. De software-update voegt de nieuwe Apple TV-app en Airplay 2 toe.

De Zuid-Koreaanse fabrikant zegt dat het hiermee de eerste tv-fabrikant is die de Apple TV-app aanbiedt op zijn smart-tv's. De update komt beschikbaar voor alle slimme tv's die dit jaar zijn uitgekomen, maar ook voor een aantal modellen uit 2018. Welke 2018-tv's dat zijn zegt de fabrikant niet, maar uit een lijst van Apple blijkt dat het onder meer om verschillende Qled-modellen van vorig jaar gaat.

De Apple TV-app staat los van Apple-hardware en biedt gebruikers een catalogus aan films, tv-series, sportuitzendingen en nieuwsprogramma’s aan. Zo kunnen de films en series uit de iTunes-bibliotheek via de app worden bekijken, inclusief content in 4k-resolutie en met hdr. Deze app biedt vanaf de herfst ook toegang tot Apple TV+, de eigen streamingdienst die Apple eind maart aankondigde en waarvoor een abonnement moet worden afgesloten. Met AirPlay 2 kunnen gebruikers video's, foto's en muziek van hun Apple-apparaten of iTunes naar hun tv streamen.

Het was al duidelijk dat Samsungs slimme tv's vanaf dit voorjaar films en tv-shows uit iTunes kunnen tonen en AirPlay 2 krijgen; begin dit jaar kondigden Apple en Samsung daartoe een samenwerking aan. Samsung is naar eigen zeggen de eerste die deze diensten aanbiedt op zijn tv's, maar het is niet de enige fabrikant die hiertoe overgaat. Zo krijgen de 2019-tv's van LG halverwege dit jaar ook een update voor AirPlay 2.