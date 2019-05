Mercedes zegt vanaf 2039 alleen nog CO2-neutrale auto's te produceren

Daimler, het moederbedrijf van Autofabrikant Mercedes-Benz, zegt dat het in twintig jaar een volledig co2-neutrale autovloot heeft. Dat betekent wellicht dat het bedrijf vanaf 2039 geen nieuwe auto's met een verbrandingsmotor meer zal maken.

Het plan van Mercedes, met de naam Ambition2039, lijkt nog geen harde eis; het betreft een ambitie, een doelstelling om vanaf 2039 alleen CO2-neutrale auto's voor passagiers te maken. Het bedrijf omschrijft dit als een 'fundamentele transformatie van ons bedrijf in minder dan drie productcycli'. "Dat is niet veel tijd als je bedenkt dat fossiele brandstoffen ons bedrijf hebben gedomineerd sinds de uitvinding van de auto door Carl Benz en Gottlief Daimler, ongeveer 130 jaar geleden", aldus het bedrijf.

Dit is niet de enige ambitie die het Duitse bedrijf uitspreekt. Tegen 2030 wil de fabrikant dat elektrische modellen meer dan de helft van alle autoverkopen vertegenwoordigen. Het gaat dan zowel om volledig elektrisch aangedreven modellen, zoals de komende elektrische EQC-suv, maar ook hybrides. Eerder gaf het bedrijf al aan dat het vanaf 2022 elektrische versies van al zijn auto's gaat aanbieden. Overigens worden auto's met het merk Smart, eigendom van Mercedes-Benz, vanaf 2020 niet meer uitgerust met verbrandingsmotoren.

Mercedes geeft ook aan dat het busjes, trucks en bussen gaat elektrificeren, zonder daar nadere details over te geven. Daarnaast zegt het bedrijf te streven naar een CO2-neutrale productie. De komende, zogeheten Factory 56 in het Duitse Sindelfingen is daarbij het voorbeeld, aangezien deze fabriek op duurzame energie gaat draaien en volgens Mercedes vanaf het begin CO2-neutraal is. Vanaf 2022 moeten andere fabrieken dit voorbeeld volgen. Ook spreekt het bedrijf bij zijn auto's van 'een potentiële recyclingratio van 85 procent'.

De fabrikant zegt dat deze ambities zeer uitdagend zijn, zowel vanuit technologisch en financieel opzicht, maar dat het de plannen heel serieus neemt. Mercedes meldt dat het Parijs-akkoord wordt beschouwd als 'meer dan een verplichting' en dat een deel van de inkomsten van de hoogste bestuurders afhankelijk wordt gemaakt van de behaalde duurzaamheidsdoelstellingen. Overigens is het bedrijf niet heel specifiek bij de bespreking van zijn ambities; zo is onduidelijk of er vanaf 2039 uitsluitend nog volledig elektrisch aangedreven personenauto's worden gemaakt.