Metro Exodus krijgt twee verhaaluitbreidingen

Ontwikkelaar 4AGames geeft details over de verhaaluitbreidingen die Metro Exodus krijgt. In de zomer verschijnt The Two Colonels en begin 2020 komt Sam's Story uit. De eerste uitbreiding bevat lineaire levels, de tweede een sandboxomgeving.

In de uitbreidingen zijn spelers niet langer het personage Artyom. De eerste uitbreiding zien spelers door de ogen van kolonel Khlebnikov en deze speelt zich af in de tunnels onder de stad Novosibirsk. In de nauwe gangen kunnen spelers gebruikmaken van vlammenwerper. De uitbreiding is volgens de makers vergelijkbaar met de lineaire verhalende gameplay van de Metro-games.

De tweede uitbreiding, Sam's Story, bestaat volgens de ontwikkelaar uit een sandboxsurvivalomgeving gebaseerd op Vladivostok. Spelers nemen daarin de rol aan van de Amerikaanse marinier Sam. Uit de omschrijving is op te maken dat deze uitbreiding een groot gebied bevat. Hierin moet Sam zien te overleven en een uitweg zien te vinden.

De uitbreidingen zijn onderdeel van de season pass voor Metro Exodus, maar zullen ook los te koop zijn. Wat de losse uitbreidingen kosten is nog niet bekendgemaakt. De season pass staat in de Epic Games Store voor 25 euro.