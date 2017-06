Door Jelle Stuip, dinsdag 13 juni 2017 01:56, 3 reacties • Feedback

Alienware heeft de E3-gamebeurs aangegrepen om onder het eigen merk een beeldscherm en randapparatuur te introduceren. Het beeldscherm heeft een maximale verversingssnelheid van 240Hz en de hardware is - uiteraard - op gamers gericht.

Alienware brengt twee modellen van zijn 25"-monitor uit; een met ondersteuning voor Gsync en een met ondersteuning voor FreeSync. Beide modellen maken gebruik van een tn-paneel met een resolutie van 1920x1080 pixels en een maximale verversingssnelheid van 240Hz. Het scherm is voorzien van metalen poten en heeft smalle schermranden, zodat de schermen gebruikt kunnen worden in een multimonitor-opstelling. In de Verenigde Staten zijn de schermen per direct verkrijgbaar. De prijzen variëren van 500 tot 700 dollar.

Naast beeldschermen introduceert Alienware ook randapparatuur in de vorm van twee muizen en twee toetsenborden. Het Advanced Gaming-toetsenbord beschikt over vijf macro-toetsen en wordt voorzien van bruine Kaihl-switches. Alienware biedt niet de mogelijkheid om te kiezen voor andere switches. Het Pro Gaming-toetsenbord maakt gebruik van dezelfde switches, maar kan 15 macro's toewijzen en heeft de toetsenverlichting in 13 zones verdeeld. Het Advanced Gaming-toetsenbord kost 90 dollar, terwijl het Pro Gaming-toetsenbord 110 dollar kost. In de Verenigde Staten zijn de toetsenborden per direct te koop.

Tot slot heeft Alienware twee muizen aangekondigd, waarbij er net als bij de toetsenborden twee uitvoeringen zijn. De advanced-uitvoering is voorzien van negen programmeerbare knoppen en heeft een maximale resolutie van 5000dpi. De Elite-uitvoering heeft dertien programmeerbare knoppen en een resolutie van 12000dpi. Het gewicht van de muis kan aangepast worden door gewichtjes toe te voegen en ook de grepen kunnen vervangen worden. De Advanced-muis kost 50 dollar, terwijl de Elite-muis 90 dollar kost. Net als de schermen en toetsenborden zijn de muizen in de Verenigde Staten per direct verkrijgbaar. Wanneer de randapparatuur in Europa beschikbaar komt, en tegen welke prijs, is nog niet bekend.