Cliff Bleszinski, mede-oprichter van ontwikkelaar Boss Key Productions, maakt bekend dat LawBreakers, de eerste game van de studio, op 8 augustus verschijnt. De game wordt speelbaar op Windows en de PlayStation 4. Boss Key vraagt 30 euro voor de game.

Naast de verkoopdatum maakt Bleszinski ook bekend dat de studio van 28 juni tot en met 3 juli een bètatest houdt van de Windows-versie van de game. Belangstellenden kunnen zich inschrijven via de website van de game.

Bleszinski, die Boss Key Productions in 2014 samen met Arjan Brussee oprichtte, hoopt met een prijs van 30 euro te kunnen concurreren met games die enigszins vergelijkbaar zijn. Hij doelt daarmee vooral op Overwatch, de shooter van Blizzard die voor 60 euro in de winkel ligt. Boss Key heeft voor LawBreakers een iets andere opzet gekozen dan voor Overwatch. De maps in LawBreakers bevatten delen waarin spelers kunnen zweven. Daardoor is de snelheid in LawBreakers groter dan in Overwatch.