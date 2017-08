Gespeeld op: Windows

Ook verkrijgbaar voor: PlayStation 4

Dat Arjan Brussee zijn leidinggevende positie bij het Amsterdamse Guerrilla Games opgaf, een bedrijf dat hij in 2003 mede heeft opgericht, was verrassend. Dat hij drie jaar geleden besloot om samen met Cliff Bleszinski een geheel nieuwe studio uit de grond te stampen, was nog veel verrassender. Brussee gaf de zekerheid van Nederland op en besloot met vrouw en kinderen te verhuizen naar de VS, waar hij in North Carolina is neergestreken. Gewaagd, maar wel een kans om weer helemaal opnieuw te beginnen en los te breken uit het gareel van een grote, door een multinational geleide studio. Inmiddels heeft het nieuwe Boss Key Productions zijn eerste product afgeleverd, in de vorm van LawBreakers. Het is een teambased shooter waarvan het concept werd bedacht door Bleszinski. Brussee is verantwoordelijk voor de technische kant van de zaak en heeft de dagelijkse leiding over de studio.

Om het productieproces snel op stoom te krijgen, besloten Brussee en Bleszinski gebruik te maken van Unreal Engine 4, en niet, zoals Brussee bij Guerrilla gewend was, een volledig eigen engine te bouwen. Niet onbelangrijk daarbij is uiteraard dat Bleszinski veel ervaring met de Unreal Engine 4 heeft opgedaan. Toch hebben Brussee en consorten wel wat aan de engine gesleuteld. Vooral aan de netwerkcode is gewerkt, in een poging de game zo snel en stabiel mogelijk via internet te laten lopen. Wij hadden zowel vanaf Tweakers HQ als vanuit huis een stabiele ping van 30 ms op de Europese servers. Dat is veelbelovend.

Weinig verhaal

We zetten eerst een stapje terug. Waar draait LawBreakers om? Het is een multiplayer-shooter die zich afspeelt in een fictief universum. De game lijkt hierin, en ook in andere aspecten, enigszins op Overwatch. Ook dat is een multiplayer-shooter die zich afspeelt in een fictieve wereld. De overeenkomst is daarnaast dat in beide games een verhaal is verwerkt dat er eigenlijk niet toe doet. In LawBreakers strijden twee partijen tegen elkaar, de Law tegen de Breakers. Waarom en waarvoor ze strijden, wordt echter niet duidelijk als je de game speelt. Dat laatste maakt weinig uit, want ook zonder helder verhaal is het leuk genoeg om op een andere partij te schieten.

De Vanguard uit LawBreakers.