Microsoft heetft een nieuw toetsenbord onthuld. Het invoerapparaat met de naam 'Microsoft Modern Keyboard' bevat een vingerafdrukscanner die kan worden gebruikt voor inloggen met Windows Hello. De scanner bevindt zich naast de rechter alt-toets.

Het nieuwe toetsenbord lijkt sterk op de eerder aangekondigde Microsoft Surface Keyboard. De Microsoft Modern Keyboard heeft een behuizing van aluminium. Hierdoor zou het toetsenbord zeer stevig moeten zijn. Het apparaat kan bedraad of draadloos via bluetooth worden gebruikt. Via bluetooth kan het toetsenbord tot een afstand van 15 meter worden gebruikt.

Het invoerapparaat is vrij plat en heeft de volgende afmetingen: 420,9 x 112,6 x 19,3mm. Inclusief twee AAA-batterijen weegt de Microsoft Surface Keyboard 419 gram. Het toetsenbord zou twee maanden moeten meegaan voordat de batterijen weer moeten worden opgeladen of vervangen. Het is niet duidelijk of er backlight aanwezig is voor de toetsen.

Het Microsoft Modern Keyboard staat in de Microsoft Store en gaat 130 dollar kosten. Wanneer het toetsenbord wordt uitgebracht is nog onduidelijk; Microsoft zegt alleen dat het 'binnenkort' op de markt komt.

Naast het nieuwe toetsenbord heeft Microsoft ook een nieuwe muis onthuld, de Microsoft Modern Mouse. De draadloze muis heeft een slank ergonomisch ontwerp, een metalen scrollwiel en zou ontworpen zijn voor relatief stille muisclicks.

Via Windows Hello kunnen gebruikers op een makkelijkere manier inloggen bij Windows 10, waarbij geen wachtwoord hoeft te worden ingevoerd maar enkel een vingerafdrukscanner nodig is. De Surface Pro 4 en Surface Book maken hier bijvoorbeeld gebruik van.