Dell introduceert nieuwe Alienware Aurora-desktop en oledmonitor van 55 inch

Dell heeft een reeks nieuwe producten voor gamers aangekondigd die het onder andere uitbrengt onder zijn dochtermerk Alienware. Het bedrijf brengt de Alienware Aurora R9- en G5 5090-desktops uit en introduceert een 55"-monitor met oledpaneel.

Dell kondigt de producten aan ter gelegenheid van de gamescom, die deze week in Keulen plaatsvindt. De Aurora R9 heeft in afwijking van de rechte Aurora R8 een ovaal ontwerp. Gebruikers kunnen de behuizing toolless openen om bijvoorbeeld de videokaart te verwisselen. Een strook aan de voorkant en het logo aan de zijkant zijn met leds verlicht en de gebruiker kan zelf de kleuren instellen. De desktop-pc komt beschikbaar met onder andere de Core i7-9700K en i9-9900K van Intel, en de RTX 2080 van Nvidia, maar ook met de AMD Radeon RX 5700 en RX 5700 XT. Alienware gebruikt overgeklokt HyperX-ddr4 voor de systemen. Ook komen er instapmodellen met een Core i5 en GTX 1650, die in ieder geval in de VS onder de duizend dollar verkocht gaan worden.

Onder eigen naam brengt Dell het G5-desktopsysteem uit. Dit is een wat minder opvallende gamecomputer die bijvoorbeeld ook geen waterkoeling of overgeklokte processor ondersteunt, maar die optioneel met blauwe verlichting en een raamwerk aan de zijkant is uitgerust. Volgens Dell is er eenvoudige toegang tot de hardware om wijzigingen aan te kunnen brengen. In zijn meest uitgebreide configuratie krijgt de computer een Core i9-9900K, GeForce RTX 2080 en 64GB ram, maar er komen veel configuratiemogelijkheden. In goedkopere uitvoeringen krijgt de G5 bijvoorbeeld een Core i3-9100 en een GTX 1660 TI of Radeon 560X.

Dell maakt verder de begin dit jaar aangekondigde oledmonitor met 55"-scherm over een maand beschikbaar. De Alienware 55 biedt naast de resolutie van 3840x2160 pixels een verversingssnelheid van 120Hz en een maximale helderheid van 400cd/m². Wat aansluitingen betreft zijn vier hdmi 2.0- en een displayport 1.4-interface aanwezig, evenals een usb gen1-hub, 3,5mm-audio en s/pdif. De monitor heeft twee 14W-speakers en leds aan de achterkant. Dell start de verkoop in de VS op 30 september voor een prijs van 4000 dollar. Wat de Europese verschijningsdatum en prijs worden, is nog niet bekend.

Daarnaast verschijnen de Alienware AW510K en AW310K, twee mechanische toetsenborden. De AW510K heeft low-profile Cherry MX-schakelaars en rgb-verlichting die per toets is in te stellen. Het toetsenbord komt in het wit en zwart op de Amerikaanse markt voor 160 dollar. De AW310K van 100 dollar is een eenvoudigere variant met witte verlichting en Cherry MX Red-schakelaars. Details over een Europese introductie zijn er opnieuw nog niet.

Ten slotte zijn er drie nieuwe muizen: de AW310M, AW510M en AW610M. De AW310M is een draadloze muis die het met zijn enkele AA-batterij driehonderd uur zou volhouden. Er zijn zes programmeerbare knoppen en de sensor biedt een gevoeligheid van 12.000dpi. De prijs is 63 dollar. De AW510M is een muis met draad, tien programmeerbare knoppen en een sensor van 16.000dpi. De prijs van dit model is 75 dollar. De AW610M functioneert zowel met draad als draadloos. In dat laatste geval is de accuduur 350 uur dankzij de aanwezigheid van een lithium-ionaccu. Deze muis biedt rgb-verlichting, zeven programmeerbare knoppen en een 16.000dpi-sensor voor 100 dollar.