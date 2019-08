Bouw van Square Kilometre Array start waarschijnlijk begin 2021

De bouw van de Square Kilometre Array, een enorme geplande radiotelescoop waarvan de antennes in West-Australië en Zuid-Afrika worden geplaatst, gaat waarschijnlijk ergens in het begin van 2021 van start.

De directeur van de organisatie achter de Square Kilometre Array, de Britse hoogleraar astronomie Philip Diamond, zegt te verwachten dat volgend jaar de volledige ratificatie van het Verdrag achter de oprichting is afgerond en dat de bouw in ongeveer achttien maanden zal beginnen. Als die planning wordt aangehouden, begint de bouw waarschijnlijk rond februari 2021. In een eerder stadium werd voor de bouw van het eerste stadium nog uitgegaan van 2020.

De Square Kilometre Array moet de grootste en gevoeligste radiotelescoop ter wereld worden. In totaal hebben zeven landen getekend voor de bouw van de telescoop: Nederland, Australië, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk, China, Italië en Portugal. Nederland is het eerste land dat het verdrag voor het observatorium inmiddels heeft geratificeerd en de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, maakte begin dit jaar al bekend dat ze 30 miljoen euro in de telescoop investeert.

De overige landen doorlopen momenteel dit ratificatieproces. Het verdrag tot de oprichting van de intergouvernementele organisatie, genaamd Square Kilometre Array Observatorium, is op 12 maart in Rome al ondertekend, maar treedt pas in werking zodra minstens vijf landen de ratificatie hebben voltooid, waaronder in ieder geval de drie gastlanden Australië, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. Het SKA Observatorium heeft zijn hoofdkantoor bij Manchester; het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken en het Gemenebest is de beheerder van het verdrag.

De SKA is ontworpen om allerlei vragen over het universum beter te kunnen beantwoorden. Zo willen wetenschappers meer te weten komen over de vroege fasen van het heelal, waaronder de vorming van sterren en sterrenstelsels. Daarnaast wordt de telescoop gebruikt om de algemene relativiteitstheorie te testen in extreme omstandigheden en wordt het observatorium gebruikt voor onderzoek naar magnetische velden en de vraag of er behalve op de aarde elders wellicht leven in het universum is. De vele antennes zullen gezamenlijk een output van 1Pbit/s leveren.

Volgens de planning wordt in Zuid-Afrika een eerste reeks van ongeveer tweehonderd schotels neergezet in de regio Karoo, terwijl de telescoop in het westen van Australië wordt vormgegeven door ruim 130.000 antennes, verspreid over 512 antennevelden. Het ontwerp van de antennes is gebaseerd op de bestaande Westerbork Synthese Radio Telescoop en de Low Frequency Array. Beide telescopen zijn ontwikkeld door Astron, het Nederlands instituut voor radioastronomie. Het instituut speelt dan ook een belangrijke rol in het SKA-project. Het centrale punt van Lofar bevindt zich overigens in het Nederlandse Drenthe en staat in verbinding met antennes in Duitsland, Frankrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.