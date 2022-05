In de woestijnen van Zuid-Afrika en Australië verschijnen over enkele jaren 130.000 kleine antennes en bijna 200 grote schotelantennes die gezamenlijk de grootste en gevoeligste radiotelescoop tot nu toe gaan vormen. In de zomer van vorig jaar is definitief groen licht gegeven voor de bouw van de SKA-telescoop en daarmee is de constructiefase ingegaan. Nederland speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming. Het in Drenthe gevestigde Astron heeft veel ervaring met zijn vergelijkbare telescope array Lofar. Mede door die ervaring heeft Astron samen met partners een van de eerste contracten voor SKA in de wacht gesleept, voor de ontwikkeling van de software.

Stefan Wijnholds, Astron