Als je een televisie wil die goed is in het weergeven van hdr en je hebt de mogelijkheid om de hoeveelheid licht in je kamer te beperken, dan is een oled-tv al snel de beste keuze. Het alternatief, een lcd-tv met full array local dimming, met voldoende dimbare zones voor een goede hdr-weergave, is namelijk al snel een stuk duurder. Naast de schermtechniek moet je ook letten op de door de tv ondersteunde hdr-formaten, want helaas zijn er verschillende formaten die nagenoeg hetzelfde doen. Gelukkig zijn er tegenwoordig televisies die alle formaten ondersteunen, zodat je altijd goed zit. De tv in deze review, de Panasonic GZW954, is zo'n alleskunner die alle gangbare hdr-formaten aankan.

De GZW954 die we hebben getest, heeft een oledscherm met een diagonaal van 55", oftewel zo'n 140cm. Hij is ook beschikbaar met een 65"-scherm, wat neerkomt op 165cm. Het scherm heeft een 'Absoluut Zwart-filter', dat reflecties in beeld moet tegengaan, en het luidsprekersysteem is voorzien van vier drivers met een totaalvermogen van 50W. De tv kan Dolby Atmos-geluid weergeven, maar doordat er slechts twee audiokanalen beschikbaar zijn, is natuurlijk geen echt surroundgeluid mogelijk.

Het smart gedeelte draait op Panasonics eigen 'My home Screen 4'. Dit besturingssysteem is het voormalige Firefox OS, dat nu door de Japanse fabrikant zelf verder wordt ontwikkeld. Uniek is het dubbele CI+-slot, waardoor verschillende zenders tegelijk gedecodeerd kunnen worden. Het grote 65"-model van deze tv kost op het moment van schrijven zo'n 3000 euro en ons 55"-testmodel is voor zo'n 1750 euro in de Pricewatch te vinden.