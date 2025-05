Apple begint uitbetaling schadevergoeding aan klanten met Butterfly-toetsenbord

Apple is begonnen met het betalen van schadevergoedingen aan Amerikaanse klanten die problemen hebben ondervonden met het Butterfly-toetsenbord in MacBooks. De Amerikaanse techgigant trof in 2022 een schikking met de gedupeerden.

Diverse lezers van techwebsite 9to5Mac melden dat ze onlangs een schadevergoeding van Apple hebben ontvangen vanwege de vermeende problemen met het Butterfly-toetsenbordmechanisme. Volgens 9to5Mac hangt de hoogte van de schadevergoeding af van het aantal en het soort reparaties dat deze klanten in het verleden hebben laten uitvoeren. Klanten die twee keer of meer het bovenste deel van een MacBook-behuizing moesten laten vervangen, komen in aanmerking voor een schadevergoeding van maximaal 395 dollar. Klanten die deze reparatie maar één keer lieten uitvoeren, kunnen rekenen op 125 dollar schadevergoeding. Voor klanten die enkel individuele toetsen lieten vervangen, ligt de schadevergoeding op maximaal 50 dollar.

Deze schadevergoedingen komen er nadat Apple eerder in 2022 een schikking had getroffen in een class-action lawsuit in de Verenigde Staten. Deze rechtszaak werd in 2018 aangespannen naar aanleiding van de vermeende problemen met het Butterfly-toetsenbordmechanisme dat Apple tussen 2015 en 2019 in zijn laptops plaatste. Kort na de introductie van dit toetsenbordmechanisme klaagden gebruikers over haperende toetsen en toetsaanslagen die niet of juist dubbel geregistreerd werden.

Apple ontkende tijdens de rechtszaak dat er problemen waren met het mechanisme, maar bood wel een schikking aan. Dit gebeurde met een fonds van ongeveer 50 miljoen dollar. De schadevergoedingen zijn enkel bestemd voor de personen die deelnamen aan de rechtszaak en in de Amerikaanse staten Californië, Florida, Illinois, Michigan, New Jersey, New York of Washington wonen. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers in de zeven Amerikaanse staten aanspraak maken op het schikkingsfonds.